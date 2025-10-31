Ứng viên giáo sư 39 tuổi từng là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM

Theo kế hoạch, hôm nay (31/10) là ngày cuối cùng Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

PGS.TS Trần Quốc Trung, Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM, ứng viên giáo sư ngành Kinh tế, trẻ nhất nước năm 2025. Ông là gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016.

Ông Trần Quốc Trung sinh năm 1986, quê ở Đà Nẵng (trước đây là Quảng Nam).

Ông Trung nhận bằng đại học vào năm 2008, ngành Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương.

PGS.TS Trần Quốc Trung (39 tuổi) là ứng viên giáo sư trẻ nhất nước năm 2025 (Ảnh: FTU).

Năm 2011 và 2012 ông liên tiếp nhận hai bằng thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương và ngành Luật kinh tế và quản lý của Trường Đại học Lille 2, Cộng hòa Pháp.

Năm 2017, ông Trung nhận bằng tiến sĩ của Trường Đại học Lille 2.

Quá trình công tác, ông được Trường Đại học Ngoại thương tuyển dụng làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 2008 và gắn bó với trường cho đến nay.

Ông trải qua các vị trí như giảng viên, Phó trưởng bộ môn, Trưởng bộ môn. Đến tháng 4/2020, TS Nguyễn Quốc Trung được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM khi chỉ mới 34 tuổi.

Cũng vào năm 2020, ông Trung được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế.

Hai hướng nghiên cứu của PGS.TS Trần Quốc Trung gồm quản trị tài chính, quản trị công ty và quản trị rủi ro doanh nghiệp dưới tác động của môi trường kinh doanh; kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Đến nay, PGS.TS Trần Quốc Trung đã công bố 76 bài báo khoa học, trong đó 35 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín, 40 bài đăng trên các tạp chí trong nước, 1 bài đăng trên tạp chí quốc tế xuất bản trực tuyến.

Ứng viên có 8 cuốn sách đã xuất bản trong vài trò chủ biên, đồng chủ biên.

PGS.TS Trần Quốc Trung chia sẻ, từ khi ra trường đến nay ông tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Ông cũng được Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh) công nhận đạt chuẩn giảng dạy trong các chương trình liên kết quốc tế.

Năm 2023 và 2024, ông hướng dẫn các nhóm sinh viên đạt nhiều thành tích như giải nhì cấp Bộ giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học”; 2 giải nhất cấp trường cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.