Choáng với việc biến xe điện thành “quái thú tốc độ” của học sinh

Học sinh lớp 8 độ xe điện lên vận tốc 90km/h

Mới đây Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) đã đưa ra cảnh báo về tình trạng học sinh độ, chế xe điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi tham gia giao thông.

Theo đại diện Công an xã Anh Sơn, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm kín trên nền tảng TikTok liên quan đến các hoạt động mua bán linh kiện độ chế xe điện. Nhóm này còn trao đổi, hướng dẫn cách lắp ráp nhằm biến xe điện thành “quái thú tốc độ”.

Học sinh lớp 8 độ chế xe điện để tăng vận tốc tối đa lên 90km/h (Ảnh: Công an Anh Sơn).

Từ thông tin thu thập được, ngày 3/4, Công an xã Anh Sơn kiểm tra nhà chị H. (trú trên địa bàn), phát hiện cháu B.Đ.H. (SN 2012, con trai chị H.) đang trực tiếp lắp ráp, thay đổi kết cấu xe cho 6 học sinh, độ tuổi 13-16.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều bộ thiết bị gồm: động cơ 3.000W, bình ắc quy, bộ IC (mạch tích hợp, còn gọi là chip) nguồn gốc nước ngoài...

Công an xã Anh Sơn đã mời số học sinh kể trên cùng phụ huynh các em đến trụ sở làm việc, giải thích rõ sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện. Bên cạnh yêu cầu các em ký cam kết không tái phạm, Công an xã Anh Sơn cũng nhắc nhở các phụ huynh trong quản lý, giám sát con em, đồng thời buộc tháo dỡ các linh kiện đã lắp đặt, trả lại nguyên trạng xe.

Công an làm việc với nhóm học sinh độ xe điện (Ảnh: Công an Anh Sơn).

“Toàn bộ linh kiện được các cháu mua trên mạng. Việc lắp ráp cũng được học trên TikTok nhằm tăng vận tốc của xe lên, tạo kích thích khi tham gia giao thông. Sau khi độ, chế xe đạp điện có thể đạt tới tốc độ 90km/h. Vụ việc đã được phát hiện sớm, ngăn ngừa tình huống đáng tiếc có thể xảy ra”, đại diện Công an xã Anh Sơn thông tin.

Thợ sửa xe choáng với xe điện độ, chế của học sinh

Anh Hoàng Đình Thêm (SN 1990, trú xã Kim Bảng, Nghệ An) cũng đã lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm của việc độ, chế xe điện sau khi một nhóm học sinh đến cửa hàng của anh để sửa xe.

“Nếu không tháo xe ra, tôi cũng không thể ngờ được các cháu đã độ, chế xe điện. Bằng việc thay IC, thay động cơ công suất lớn hơn và lắp thêm bình ắc quy, xe đạp điện có thể đạt tốc độ 80-90km/h, còn xe máy điện có thể lên tới trên 100km/h”, anh Thêm cho biết.

Theo thợ sửa chữa xe này, bộ IC mua trên mạng có giá 600.000-700.000 đồng; động cơ loại 1.500W (động cơ xe đạp điện bình thường là 350W) giá 1-1,5 triệu đồng. Việc thay IC và động cơ nhằm tăng tốc độ của xe, còn lắp thêm ắc quy (2-6 chiếc tùy loại xe) sẽ giúp xe hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Anh Thêm cảnh báo về việc học sinh lắp thêm bình ắc quy, IC, động cơ, tháo phanh để tăng tốc độ xe điện (Ảnh: Hoàng Lam).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các xe điện độ chế thường được lắp thêm một công tắc ẩn. Nếu không bật công tắc này, vận tốc của xe điện vẫn như thiết kế ban đầu. Khi bật công tắc kết nối bộ IC mới và động cơ công suất lớn cùng các bình ắc quy được lắp thêm, vận tốc của xe được điều chỉnh tăng lên. Mức độ tăng phụ thuộc vào động cơ, số lượng bình ắc quy được sử dụng.

Anh Thêm cho biết thông thường các cháu sẽ mua linh kiện về tự hướng dẫn nhau lắp hoặc học theo trên mạng, khi lắp sai, gặp sự cố mới đưa ra thợ để sửa nên rất khó phát hiện. Bên cạnh thay IC, động cơ, lắp thêm ắc quy, nhiều trường hợp còn thay vành, lốp xe, tháo phanh để biến xe điện thành “quái thú tốc độ”.

Theo người thợ sửa xe này, việc lắp đặt thêm các linh kiện ngoài kết cấu xe đã được kiểm nghiệm, lưu hành của nhà sản xuất sẽ rất nguy hiểm.

Khi được lắp thêm các linh kiện, động cơ để tăng vận tốc lên gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi sẽ khiến xe bị rung, dẫn tới tay lái không vững và dễ lạc tay lái. Điều này không chỉ nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện mà còn gây nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

“Bằng kinh nghiệm của thợ sửa xe lâu năm, tôi thấy trào lưu độ, chế xe điện là hết sức nguy hiểm. Tôi đăng clip lên trang cá nhân để cảnh báo nhưng rất buồn là chính phụ huynh các cháu lại phản ứng, sợ công an biết sẽ tịch thu xe”, anh Thêm tâm sự.