Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 26 trường công lập, loạt bếp ăn mầm non liên quan

Tại buổi họp báo thông tin các vụ án điển hình của Công an Hà Nội chiều qua (6/4), Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03), đã thông tin về chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bệnh gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội cho hay, có nhiều đơn vị đã nhập thịt lợn từ Cường Phát để đưa vào các bếp ăn tập thể, hoặc chế biến để bán cho người dân.

Trong đó, Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua lợn của Cường Phát để bán vào 26 trường công lập; Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc bán thịt lợn của Cường Phát cho "tương đối" nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội.

Thịt lợn của Công ty Cường phát bị tuồn vào bếp ăn trường học trước đó (Ảnh: PHCC).

Theo Đại tá Chu An Thanh, quá trình điều tra xác định Công ty Cường Phát là đơn vị tiếp nhận thịt lợn từ lò mổ của Nguyễn Thị Thu Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội).

Nhà chức trách sau đó làm rõ được việc Cường Phát có bàn bạc, câu kết, đặt mua lợn rẻ, "lợn chặn dịch" - tức lợn ốm yếu - để bán ra thị trường.

Sau khi mua, Cường Phát sơ chế, đóng gói, dán tem và đóng chữ "lợn sạch".

Hiện hơn 2.900 trường học ở Hà Nội đã rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú.

"Ngoài công khai thực đơn, định lượng món ăn, yêu cầu các trường phải rà soát, đánh giá lại nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn; kiểm tra hồ sơ pháp lý và các giấy tờ về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt khâu nhận nguyên liệu, không nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng", theo Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cũng tại hướng dẫn do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra, yêu cầu các trường chỉ được tiếp tục ký kết, sử dụng dịch vụ nếu nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định.

Sở này đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn của bữa ăn bán trú, kiểm tra và xác minh nhà cung cấp, nguồn gốc của nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý nếu xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 26 trường công lập được xác định từng nấu lợn bệnh (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Những ngày qua, các địa phương của Hà Nội đã rà soát các nhà cung cấp thực phẩm trường học, báo về Sở GD&ĐT Hà Nội để Sở báo cáo UBND thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ngày 2/4 cũng chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn sau khi vụ 300 tấn thịt heo bệnh bị tuồn vào trường học.

Hà Nội yêu cầu các cơ sở cung ứng công khai nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm trước ngày 10/4 và Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm trong bếp ăn bán trú thuộc thẩm quyền quản lý.