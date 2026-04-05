Nắng nóng trên cả ba miền, có nơi trên 39 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 5/4, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.

Dự báo ngày 6-7/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực miền Đông Nam Bộ hai ngày tới tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, khu vực cao nguyên Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cả ba miền nắng nóng kéo dài (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 6/4 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C, phía Nam 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.