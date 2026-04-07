Dòng chữ nguệch ngoạc của nam sinh trong danh sách tặng quà gây xúc động

“Mẹ tôi là người lập danh sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Khi mang giấy tờ về nhà, em trai tôi đã tự lấy bút ghi thêm vào như thế này. Cả nhà vừa buồn cười, vừa thấy em rất đáng yêu”, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ, kèm theo hình ảnh chụp danh sách trao quà hỗ trợ.

Theo nội dung trong bức ảnh, mỗi hộ gia đình khó khăn được nhận 500.000 đồng cùng một túi nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại là những nét chữ nguệch ngoạc của cậu bé lớp 4.

Dòng chữ của nam sinh trong danh sách tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn khiến cư dân mạng xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Em đã tự ý sửa số tiền 500.000 đồng thành mức cao hơn. Không dừng lại ở đó, với những trường hợp mất sức lao động, bệnh tật hoặc thất nghiệp, em còn cẩn thận ghi thêm các phần hỗ trợ như “việc làm” hay “thuốc”.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động hồn nhiên nhưng đầy lòng trắc ẩn của cậu bé.

Một tài khoản chia sẻ: “Còn nhỏ nhưng em rất hiểu chuyện. Thấy ai thất nghiệp thì em ghi tặng “việc làm”, ai bệnh tật thì bổ sung “thuốc”. Danh sách này khiến người xem vừa thương những hoàn cảnh khó khăn, vừa xúc động trước tấm lòng của em”.

Được biết, nhân vật trong câu chuyện nói trên là em Đỗ Thành Đạt, học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học ở Hà Nội.

Đỗ Thành Đạt hiện là nam sinh lớp 4 tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị gái của Đạt cho biết mẹ thường mang giấy tờ không còn sử dụng từ cơ quan về để em làm giấy nháp. Trong một lần như vậy, khi lật sang mặt trước và thấy danh sách hỗ trợ các gia đình khó khăn, Đạt đã tự lấy bút ghi thêm nội dung.

“Cả nhà lúc đó đều rất bất ngờ. Đạt là đứa trẻ ngoan, giàu tình cảm và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Mỗi khi thấy ai có hoàn cảnh khó khăn, em đều muốn giúp đỡ. Đó cũng là điều bố mẹ luôn dạy chị em tôi, biết yêu thương và sẻ chia”, chị gái Đạt chia sẻ.

Theo chị, Đạt không chỉ thể hiện sự quan tâm qua những hành động nhỏ trong gia đình. Có lần chị làm mất tiền và rất buồn, Đạt đã lặng lẽ lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để bù lại. Lần khác, em chủ động mua đồ ăn để an ủi chị vượt qua cảm xúc tiêu cực.

“Mỗi buổi sáng, Đạt còn tự giác dậy sớm, đạp xe đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà”, chị gái kể thêm.

Câu chuyện về cậu bé lớp 4 với những dòng chữ ngây ngô nhưng chứa đựng sự tử tế đã lan tỏa nhiều cảm xúc tích cực trên mạng xã hội.