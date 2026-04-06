Giáo viên được nghỉ hưu muộn tới 10 năm: Điều kiện và thủ tục ra sao?

Nhiều nhóm nhà giáo được kéo dài công tác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1 năm nay, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc nhà giáo làm việc trong lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Chế độ này chỉ áp dụng khi đồng thời đáp ứng các điều kiện: cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của đơn vị.

Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định không quá 5 tuổi đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ, không quá 7 tuổi đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư, không quá 10 tuổi đối với nhà giáo có chức danh giáo sư.

Trong thời gian kéo dài công tác, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Nhà giáo có trình độ cao có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tối đa 10 năm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Điều 19 của Nghị định 93 hướng dẫn thêm về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Theo đó, nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trường hợp không có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc không có trình độ tiến sĩ nhưng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực có thể được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Thời gian kéo dài trong nhóm này không quá 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quy định chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.

Quy trình, thủ tục thực hiện

Điều 18 Nghị định 93 đã quy định rõ quy trình thực hiện chế độ này.

Hằng năm, cơ sở giáo dục công lập căn cứ nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển để thông báo chủ trương, nhu cầu sử dụng nhà giáo nghỉ hưu muộn.

Hồ sơ đề nghị được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm: Đơn đề nghị được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, hồ sơ nhà giáo theo quy định của pháp luật về viên chức; các tài liệu, minh chứng đáp ứng điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Nhà giáo đáp ứng các điều kiện gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục phải xem xét, đánh giá và quyết định việc kéo dài thời gian công tác.

Nếu không chấp thuận, đơn vị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định nghỉ hưu muộn được gửi trước ít nhất 3 tháng và cập nhật vào hồ sơ điện tử của nhà giáo.

Căn cứ quyết định này, cơ sở giáo dục sẽ ký thỏa thuận hoặc phụ lục hợp đồng làm việc, quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong thời gian kéo dài.