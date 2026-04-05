Tỷ lệ học lớp 10 công lập của Hà Nội thấp nhất trong 10 năm

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, trong số 147.000 học sinh lớp 9 hiện tại, sẽ chỉ có 81.448 em được vào học lớp 10 công lập, đạt tỷ lệ 55,4%. Con số này không bao gồm hệ giáo dục thường xuyên.

Diễn biến trong 10 năm qua, đây là năm Hà Nội có tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập thấp nhất.

10 năm trước, năm học 2015-2016, toàn Hà Nội chỉ có khoảng 81.000 học sinh lớp 9. Chỉ tiêu công lập cho năm học mới 2016-2017 là 54.050 em. Như vậy tỷ lệ học sinh được vào lớp 10 công là 66,7%.

Bước sang năm tiếp theo, số học sinh tăng nhẹ lên 83.000, nhưng thành phố tăng chỉ tiêu lên tới 58.840, đưa tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lên con số 70,9%. Từ đó đến nay, chưa năm nào Hà Nội chạm đến con số này.

Các năm học 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Hà Nội vẫn duy trì được con số 63-66% học sinh được học THPT công lập. Tuy nhiên, trong 3 năm liên tiếp 2022-2023, 2023-2024 và 2024-2025, tỷ lệ này rơi khỏi mốc 60%.

Số liệu học sinh Hà Nội vào lớp 10 THPT công lập (bao gồm cả công lập tự chủ) trong 10 năm qua (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Năm ngoái, Hà Nội "khởi sắc" khi đưa tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công trở lại 62%. Trên thực tế, sau khi kết thúc mùa tuyển sinh, con số này đạt tối thiểu 64% với việc 2 trường THPT mới là Phúc Thịnh và Đỗ Mười được tuyển sinh vào giờ chót.

Năm nay, nếu các trường THPT mới thành lập gồm Hoàng Quán Chi, Vĩnh Hưng và Việt Hùng kịp tuyển sinh, số học sinh học lớp 10 công lập có thể tăng lên khoảng 2.000, tỷ lệ sẽ tăng lên mức xấp xỉ 57%. Con số này không làm thay đổi thứ hạng “thấp nhất trong 10 năm”.

Diễn biến tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập trong 10 năm của Hà Nội phản ánh rõ nét việc gia tăng dân số cơ học mạnh mẽ trong khi hệ thống trường công không đáp ứng kịp.

Qua 10 năm, số học sinh của Hà Nội tăng lên 66.000, nhưng số chỉ tiêu lớp 10 công chỉ tăng 27.000.

Dự tính, sẽ có gần 20.000 học sinh Hà Nội năm nay không có suất học lớp 10, dù là tư thục hay giáo dục thường xuyên. Các em chỉ có 1 lựa chọn khác là học trường nghề.