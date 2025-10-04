Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của ĐH Bách khoa Hà Nội cao kỷ lục

Sáng nay (4/10), ĐH Bách khoa Hà Nội công nhận tốt nghiệp cho gần 3.800 sinh viên. Trước đó, gần 3.000 sinh viên đã nhận bằng vào đợt tốt nghiệp sớm, hồi tháng 5.

Tính cả hai đợt, năm nay có 6.720 sinh viên tốt nghiệp. Trong đó, có 591 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, chiếm gần 8,8%, tăng 0,15% so với năm ngoái.

Ngoài ra, toàn trường có 1.733 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 25,79%) và 3.878 sinh viên tốt nghiệp loại khá (chiếm 57,7%).

Theo đại diện nhà trường, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay đạt kỷ lục.

Sinh viên tốt nghiệp sớm của ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, mặc dù tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay cao kỷ lục nhưng so với nhiều trường khác, tỷ lệ này chưa cao.

Tỷ lệ sinh viên xuất sắc của Đại học Ngoại thương năm nay là 32,4%, Kinh tế Quốc dân khoảng 50%.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp sáng nay, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, đã là sinh viên Bách khoa, hầu như ai cũng từng nếm trải thất bại ít nhất một lần.

“Chính những trải nghiệm đó đã rèn luyện nên kỹ năng, bản lĩnh và nghị lực, hành trang vô giá để các em tự tin bước tiếp trên chặng đường mới. Thành quả hôm nay là minh chứng cho trí tuệ, ý chí kiên cường và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính các em”, PGS Huỳnh Quyết Thắng nói.