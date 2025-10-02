Tỷ lệ sinh viên giỏi, xuất sắc: Chênh lệch kỳ lạ trong đào tạo y khoa

Tại nhiều trường đại học, tỷ lệ 70-90% sinh viên tốt nghiệp xếp loại giỏi, xuất sắc đã là điều không lạ. Giữa “làn sóng” này, còn có sự chênh lệch lớn giữa các trường, đặc biệt là giữa những trường đào tạo y khoa.

Trong đào tạo y khoa, xuất hiện một nghịch lý trường có điểm đầu vào càng cao lại càng ít sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc. Và ngược lại, nhiều nơi điểm đầu vào thấp, khi ra trường tỷ lệ giỏi, xuất sắc lại càng cao.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong lễ tốt nghiệp năm 2025 (Ảnh: HMU).

Cụ thể, Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những đơn vị đào tạo y khoa lớn nhất cả nước, thu hút nhiều học sinh giỏi, điểm đầu vào cao top đầu trong ngành y. Tuy vậy, toàn bộ 722 tân bác sĩ y khoa tốt nghiệp cuối năm 2024 của trường không có sinh viên nào tốt nghiệp loại xuất sắc.

Toàn trường chỉ có 11,3% sinh viên ngành bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên tốt nghiệp loại khá chiếm gần 70%; còn lại là tốt nghiệp trung bình, trung bình khá.

Trước đó, ở khoá tốt nghiệp năm 2023 - khóa sinh viên có điểm chuẩn trúng tuyển đầu vào cao kỷ lục tại Trường Đại học Y Hà Nội với 29,25 điểm - chưa nói đến xuất sắc, một loạt ngành không có sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như điều dưỡng, y tế công cộng, khúc xạ nhãn khoa.

Một số ngành chỉ có 1 đến 2 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng, xét nghiệm y học, dinh dưỡng…

Mới đây, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TPHCM trao bằng tốt nghiệp niên khoá 2019-2025 cho 388 tân bác sĩ y khoa với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,92. Trong số này, chỉ có 2 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm 0,55%), loại giỏi chiếm 18,28%.

Trong đợt tốt nghiệp năm 2024 của 366 tân bác sĩ của Khoa Y trường này cũng chỉ có 3 sinh viên xuất sắc (chiếm 0,84%), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đạt 18,77%.

Tương tự, số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là số ít trong tổng số sinh viên tốt nghiệp.

Trong đợt tốt nghiệp trao bằng cho 1.254 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân của trường này cuối năm 2024, chỉ có một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 68 sinh viên đạt loại giỏi.

Trong hơn cả ngàn sinh viên tốt nghiệp cuối năm 2024 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chỉ có duy nhất một sinh viên xếp loại xuất sắc (Ảnh: N.T).

Đợt trao bằng tốt nghiệp đầu năm 2024 của Khoa Y (nay là Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM), 132 sinh viên tốt nghiệp cũng không có sinh viên nào loại xuất sắc, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chỉ chiếm hơn 6%. Trong 187 sinh viên tốt nghiệp cả hai ngành (Y và Dược học) tại đơn vị này, chỉ có 10,7% tốt nghiệp loại giỏi.

Có thể thấy rõ, tại hầu hết các trường đào tạo y khoa lâu đời, có điểm chuẩn đầu vào cao thì khi tốt nghiệp lại rất ít, thậm chí hiếm sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi.

Đầu vào thấp, đầu ra... chót vót

Điều này ngược hoàn toàn với bức tranh tại nhiều cơ sở giáo dục tư thục mới tham gia đào tạo y khoa: điểm đầu vào thấp nhưng đầu ra lại “ngợp” sinh viên xếp loại xuất sắc, giỏi.

Hàng năm, điểm chuẩn vào ngành y vào nhiều trường chỉ ngang hoặc nhỉnh hơn chút điểm so với điểm sàn bắt buộc của Bộ GD&ĐT, nhưng khi tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên xếp loại giỏi và xuất sắc lại rất cao.

Điển hình như tại Đại học Duy Tân, theo báo cáo 3 công khai năm học 2023-2024, số sinh viên khối ngành VI (gồm Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Răng hàm mặt) tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm 5,08%, loại giỏi chiếm 21,95%, loại khá chiếm 62,69%.

Trong đợt trao bằng tốt nghiệp ngành Răng hàm mặt tại Trường Y dược, Đại học Duy Tân cuối năm 2024, có đến 14 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm 23%) và 37 sinh viên đạt loại giỏi (62%) trong tổng số 60 sinh viên tốt nghiệp. Chỉ có 9 sinh viên tốt nghiệp ngành Răng hàm mặt của đại học này xếp dưới loại giỏi.

Đây là khoá sinh viên trúng tuyển năm 2018 với mức điểm chuẩn chỉ 19.

Trong lễ trao bằng tốt nghiệp giữa năm 2024 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với hơn 1.500 bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ khá trở lên chiếm 93%, trong đó gần 40% đạt loại giỏi và xuất sắc.

Trong 391 tân bác sĩ, dược sĩ của trường này nhận bằng tốt nghiệp, có 80 tân bác sĩ, dược sĩ được công nhận loại xuất sắc và loại giỏi.

Tỷ lệ bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc có chênh lệch lớn trong các trường đào tạo y khoa (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Số liệu năm 2024 của Trường Đại học Đại Nam cũng ghi nhận, khối ngành VI có 433 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 1 sinh viên xếp loại xuất sắc; 40 sinh viên loại giỏi, 188 sinh viên loại khá.

Lý giải về việc hiếm sinh viên giỏi, xuất sắc tại các trường y top đầu, lãnh đạo một trường đại học công lập cho rằng, hiện nay các trường y lâu năm top đầu là số ít các trường “miễn nhiễm” với tình trạng lạm phát bằng giỏi, xuất sắc.

Điều này xuất phát từ thực tế học sinh y rất khó để đạt được kết quả giỏi, xuất sắc. Việc đánh giá tại các trường này chú trọng đến khả năng làm việc hơn là chú trọng đến điểm số.

Ngoài ra, việc đánh giá đòi hỏi nhiều yếu tố, ngoài kiến thức còn hàng loạt kỹ năng thực hành, tính chuyên nghiệp, thái độ, năng lực hành nghề... nên sinh viên không dễ để đạt được mức tối đa.

Ngoài ra, các trường này đào tạo ngành đặc thù, không phải cạnh tranh nên họ “bình chân” trước thị trường toàn bằng giỏi, xuất sắc. Dù sinh viên ở đây không cầm bằng giỏi, xuất sắc thì khi tốt nghiệp, các em vẫn được xã hội đánh giá cao về năng lực, tay nghề chuyên môn.

Còn với các trường đào tạo ngành y có đầu vào thấp hơn nhưng đầu ra “nhảy vọt”, người này cho rằng "cũng không lạ", nằm trong xu thế sinh viên tốt nghiệp lại giỏi, xuất sắc ngày càng áp đảo như hiện nay.

Có thể cách học ở trường phát huy được năng lực của sinh viên; cách lượng giá, đánh giá của trường tạo điều kiện cho sinh viên đạt được kết quả tốt. Và cũng không loại trừ khả năng trường “thoáng tay” trong cho điểm, muốn sinh viên có tấm bằng tốt khi ra trường, xây dựng thương hiệu nhà trường...