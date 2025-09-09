Từng phải xin ăn cùng bố, cô gái vượt nghịch cảnh tiến thẳng vào đại học

Zhang Yan sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi Yan mới 4 tuổi, bố cô, ông Zhang Shiming, bị thương một bên mắt do tai nạn nhưng không có tiền điều trị. Tình trạng ngày càng xấu đi và khiến ông mù hoàn toàn.

Mẹ của Zhang sau đó cũng mắc chứng rối loạn tâm thần, em út thì bị khuyết tật trí tuệ. Để nuôi sống gia đình, bố mẹ cô mở một quầy hàng nhỏ bán các nhu yếu phẩm như bật lửa, pin, đồng thời sống nhờ khoản trợ cấp từ Chính phủ.

Trong ký ức của mình, Zhang Yan thừa nhận có giai đoạn cô cảm thấy mặc cảm, luôn lo sợ ánh nhìn của người khác.

“Tôi từng rất tự ti, nhưng may mắn được thầy cô và bạn bè giúp đỡ, nhờ vậy tôi học cách đối diện với khó khăn bằng suy nghĩ tích cực hơn”, Yan chia sẻ.

Từ năm 7 tuổi, Zhang thường nắm tay bố đi ăn xin ở khu vực bến xe buýt để kiếm sống qua ngày. Câu chuyện về hai cha con được truyền thông Trung Quốc đưa tin vào năm 2013.

Hoàn cảnh của Zhang Yan lần đầu tiên được biết đến vào năm 2013, khi những câu chuyện về bố con cô xuất hiện trên báo chí (Ảnh: SCMP).

Dù lớn lên trong cảnh thiếu thốn, cô vẫn có thành tích tốt trong học tập. Vào tháng 8, Zhang nhận được thư nhập học từ Đại học Sư phạm Thành Đô ở Tứ Xuyên, chuyên ngành Vật lý tại Khoa Vật lý và Kỹ thuật Điện tử.

Cô được nhận vào chương trình dành cho sinh viên khó khăn vùng nông thôn. Cô chia sẻ, sau tốt nghiệp sẽ trở về quê hương để giảng dạy. Mong muốn lớn nhất của cô là giúp đỡ trẻ em, để các em vượt khó và thay đổi số phận.

Những bức tường trong ngôi nhà giản dị của Zhang được trang trí bằng nhiều bằng khen học tập mà cô đã đạt được (Ảnh: SCMP).

Hành trình của Zhang không chỉ lay động đến trái tim của mọi người mà còn mở ra một cuộc tranh luận. Cư dân mạng cho rằng khoảng cách giữa người dân vùng nông thôn nghèo khó với các vùng phát triển hơn còn quá lớn.

Bất bình đẳng xã hội vẫn là một thách thức cần Chính phủ giải quyết. Vì thế, đầu năm 2021, Trung Quốc tuyên bố xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, dựa trên chuẩn thu nhập 2,3 USD/ngày (tương đương với khoảng 60.000 đồng). Nghĩa là những người sống dưới mức này được xem là khó khăn và sẽ nhận được hỗ trợ.

Thảo Quân