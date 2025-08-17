Học sinh bình thường thi tốt nghiệp 3 môn, nữ sinh IQ 161 thi... 23 môn

Với kết quả thi A-level xuất sắc ở mức “ngoại hạng”, Mahnoor Cheema đã nhận được thư mời nhập học trường Y thuộc Đại học Oxford (Anh). Đây cũng là ước mơ của Cheema từ thời thơ ấu.

Thông thường, trong hai năm cuối trung học, các học sinh tại Anh sẽ dần giảm số lượng môn học về còn 3 môn, sao cho phù hợp với chuyên ngành mà các em dự định theo học ở bậc đại học. Khi tham gia kỳ thi A-level, các em cũng thường chỉ thi 3 môn mà mình đã theo học chuyên sâu.

Nữ sinh Mahnoor Cheema (Ảnh: Daily Mail).

Tuy nhiên, Mahnoor Cheema, nữ sinh đến từ London (Anh), từng có ý định theo học tới 31 môn để đi thi A-level. Điều này đã bị ban giám hiệu trường Henrietta Barnett - nơi em theo học - phản đối. Sau quá trình “thương lượng”, Cheema đồng ý giảm từ 31 môn xuống còn... 23 môn.

Cheema chia sẻ rằng nếu chỉ học 3 môn chuyên sâu như các bạn, em sẽ thấy “nhàm chán và không có thử thách để vượt qua”.

Thực tế, Cheema cũng gặp nhiều vấn đề trong việc thu xếp thời gian để tham gia đủ số tiết học theo quy định đối với tất cả 23 môn học đã đăng ký. Đây là một trong những điều kiện để đảm bảo học sinh có đủ kiến thức dự thi A-level.

Trước khi được nhà trường xét đủ điều kiện tham gia kỳ thi, Cheema từng bị ban giám hiệu yêu cầu giải trình về việc vắng mặt quá số tiết quy định ở một số môn học, dù Cheema vẫn đáp ứng tốt đối với các yêu cầu mà giáo viên phụ trách bộ môn đặt ra.

Sau khi thực hiện việc giải trình, cho thấy những lý do hợp lý vì cùng lúc phải tham gia nhiều lớp học, liên tục phải thu xếp để thực hiện nhiều bài kiểm tra ở các bộ môn, Cheema được nhà trường cho phép tham dự kỳ thi A-level.

Cheema gây sửng sốt vì đạt 23 điểm A và A+ ở cả 23 môn mà em đăng ký thi (Ảnh: Daily Mail).

Nữ sinh đã thực hiện bài thi A-level ở cả 23 môn đã đăng ký theo học. Số lượng bài thi mà Cheema thực hiện cao gần gấp 8 lần so với đa số các thí sinh khác (thường chỉ đăng ký thi 3 môn).

Trong những năm tháng cấp 3, Cheema đã theo học các môn như chính trị, địa lý, hóa học, kinh tế, kế toán, khoa học máy tính, khoa học môi trường biển, kinh doanh, luật, lịch sử, sinh học, tâm lý học, toán, thống kê, truyền thông, tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Đức, vật lý, văn học Anh, xã hội học...

Khi kết quả được công bố, Cheema gây sửng sốt vì đạt 23 điểm A và A+ ở cả 23 môn mà em đăng ký thi. Mahnoor Cheema ngay lập tức trở thành nữ sinh hiện tượng của kỳ thi A-level vừa diễn ra tại Anh.

“Cháu có rất nhiều sở thích, vì vậy cháu muốn học nhiều môn. Với cháu, điều này không tốn quá nhiều thời gian hay công sức. Cháu nghĩ nếu có khả năng thì nên khai thác. Nếu ta chọn làm điều mình yêu thích, thì những gì mình làm sẽ không khiến mình cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức”, Cheema nói.

Trước đó, trong những năm tháng cấp 2 học tại trường Langley Grammar, Cheema từng đăng ký học 10 môn học tại trường để dự thi tốt nghiệp cấp và tự học 24 môn khác. Khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, Cheema đăng ký thi cả 34 môn và đạt 33 điểm 9, một điểm 8.

Gia đình cho biết Cheema bộc lộ sự khác biệt ngay từ nhỏ. 6 tuổi, cô bé đã có thể tự đọc sách và đọc hết bộ truyện Harry Potter. Năm 11 tuổi, Cheema đã đọc hết cuốn... từ điển Oxford.