Loạt vụ học sinh đánh nhau nhập viện, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

Chiều 23/10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Huỳnh Văn Hóa, ký ban hành công văn gửi các điểm trường về công tác tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ bạo lực trong và ngoài nhà trường, được phản ánh thông qua các đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục. Điều này cho thấy công tác quản lý giáo dục và phối hợp giữa các đơn vị vẫn còn hạn chế.

Nam sinh đánh, nắm tóc, kéo lê một nữ sinh ở An Giang vào ngày 23/9 (Ảnh: Cắt từ clip).

Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh An Giang yêu cầu người đứng đầu các điểm trường tăng cường quản lý, giáo dục học sinh; nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ bạn bè và nếu thấy có thái độ bất thường thì can thiệp kịp thời.

Các điểm trường cần đẩy mạnh các tổ tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong trường học, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, ứng xử văn hóa trong học đường, hỗ trợ học sinh rèn luyện đạo đức.

"Thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra các vụ việc học sinh vi phạm đạo đức, lối sống nghiêm trọng, có tính chất bạo lực, xâm hại hoặc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín nhà trường, địa phương", văn bản của Sở nêu.

Trước đó, ngày 22/10, một lãnh đạo UBND xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) xác nhận với phóng viên Dân trí trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ bạo lực học đường liên quan đến nhóm học sinh nam của Trường THCS Bình Thạnh Đông.

Sự việc được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội vào sáng cùng ngày. Hình ảnh từ clip cho thấy 3 nam sinh cấp 2 đang xô xát. Một trong 3 nam sinh cầm khúc cây dài khoảng 50cm tấn công bạn từ phía sau.

Vụ xô xát khiến hai nam sinh bị thương nặng và phải nhập viện.

Vụ việc khiến 2 em học sinh bị thương (Ảnh: T.S.)

Vụ việc đã được công an xã tiếp nhận và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ bạo lực học đường đáng báo động xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian gần đây.

Trước đó, 23/9, một nữ sinh lớp 8 của Trường THCS Chợ Vàm (xã Chợ Vàm) bị hai nam sinh đánh tới tấp và nắm tóc kéo lê ngay tại lớp học. Vụ việc phản cảm khiến đông đảo dư luận phản ứng gay gắt.

Cũng trong ngày 23/9, một nữ sinh lớp 8 của Trường THCS và THPT Vân Khánh (xã Vân Khánh) bị một nhóm học sinh chặn đường, đánh hội đồng, khiến em này phải nhập viện điều trị trong thời gian dài.

Cách đây không lâu, một nhóm nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh nhau tới tấp, dùng lời lẽ thô tục chửi nhau trước cổng Trường THCS Nguyễn Huệ (TP Long Xuyên cũ nay là phường Long Xuyên).