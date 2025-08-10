Nữ sinh Thái Nguyên chinh phục Đại học Thanh Hoa nhờ một lần thất bại

Lê Thị Thuỷ Ngân (SN 2000, Thái Nguyên) tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành tiếng Anh quốc tế tại của Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông, ngôi trường trọng điểm, thuộc top 20 trường hàng đầu Trung Quốc.

Sau đó, cô tiếp tục nộp hồ sơ học thạc sĩ tại chính ngôi trường của mình nhưng vì chủ quan nên thất bại ngay ở nguyện vọng 1.

Sau cú vấp ngã ấy, Ngân không bỏ cuộc mà nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự rút ra những kinh nghiệm "xương máu" để tiếp tục xét tuyển ở những ngôi trường khác.

Lê Thị Thuỷ Ngân (SN 2000) giành học bổng thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc (Ảnh: NVCC).

Trong lần sau đó, Ngân chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc trong từng khâu nhỏ nhất của hồ sơ, từ bài luận cá nhân, kế hoạch học tập đến cách trình bày hồ sơ, chuẩn bị nội dung cho buổi phỏng vấn.

Ngân quyết tâm vượt khỏi vùng an toàn bằng việc sẽ nộp vào những trường đại học top cao hơn.

Về quyết định mạo hiểm này, Ngân chia sẻ: “Khi làm hồ sơ xét tuyển mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người giỏi nhất, nhưng trong lòng mình luôn quyết tâm chứng minh rằng bản thân sẽ là người phù hợp nhất”.

Chính điều này đã mở ra những cơ hội mà cô gái quê Thái Nguyên không ngờ tới.

Để vượt qua màn tuyển chọn gắt gao từ các trường đại học, Thuỷ Ngân đã tích lũy được hai “bí quyết vàng” vô cùng quan trọng.

Ngân bộc bạch: “Mình luôn xem hồ sơ như phần “nền móng”, nếu làm chắc phần này, mình mới có cơ hội bước đến vòng phỏng vấn và nắm trong tay 50% cơ hội.

Hồ sơ thể hiện cho giám khảo thấy được khát vọng, mục tiêu nghề nghiệp và cam kết đóng góp lâu dài cho nhà trường cũng như cộng đồng. Hãy cho họ thấy mình không chỉ “muốn được chọn”, mà mình thực sự “xứng đáng được chọn”.

Trong bài luận, Ngân đưa ra minh chứng từ chính thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa của mình. Cô là một du học sinh tiêu biểu từng giữ vai trò phiên dịch cấp cao trong các sự kiện ngoại giao Việt – Trung, là Chủ tịch Hội Du học sinh Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông...

Dù tham gia nhiều hoạt động, Ngân vẫn đảm bảo kết quả học tập với điểm trung bình học tập (GPA) đạt 3.91/4.0, là thủ khoa toàn ngành.

Ngoài kiến thức trên lớp, Ngân “lao vào” thực tiễn để có cơ hội va chạm nhiều công việc liên quan đến chuyên ngành. Điều này giúp nữ sinh tích lũy những kinh nghiệm quý giá từ những buổi giảng dạy và phiên dịch tiếng Trung.

Thuỷ Ngân trong một buổi dịch cabin (Ảnh: NVCC).

Ngân chia sẻ thêm, việc chứng minh bằng những thành tích thôi chưa đủ, song song với đó bản thân phải có ý chí tự tin, quyết tâm làm hết mình. Mặc dù đã từng thất bại, Ngân vẫn không ngần ngại “liều mình” thử thách lần nữa.

Cô chọn nộp hồ sơ xét học bổng vào Trường Đại học Thanh Hoa - một ngôi trường mà trước đó, cô nàng sinh năm 2000 cho là ngoài tầm với. Có những lúc Ngân chần chừ song lại tự đặt ra câu hỏi “nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?”.

Với sự quyết tâm ấy, cộng thêm bảng thành tích ấn tượng, Ngân đã chinh phục được hội đồng tuyển sinh khó tính. Cô nàng đạt được học bổng toàn phần học phí thạc sĩ chuyên ngành truyền thông khoa học và công nghệ toàn cầu của Trường Đại học Thanh Hoa. Đặc biệt, đây là suất học bổng duy nhất của năm nay cho chương trình này.

Ngoài ra, chỉ trong năm 2025, cô lần lượt nhận được sự chào đón của những ngôi trường khác như: Bắc Đại, Phúc Đán… Trong đó, Ngân cũng đỗ học bổng toàn phần CIS Trường Đại học Phúc Đán.

Thủy Ngân (ngoài cùng phía bên phải), trong chương trình giao lưu giữa Trường Cao Đẳng Khoa học Y tế Quảng Tây và Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngân tự thấy đây là một hành trình với nhiều thử thách.

Ngân vào lớp chuyên tiếng Trung ở Trường THPT chuyên Thái Nguyên sau khi trượt lớp chuyên văn. Nhưng quyết định tình cờ đó đã mở ra cho cô một cánh cửa lớn đến với thế giới.

Bởi vậy, Ngân luôn muốn gửi gắm tới các bạn trẻ rằng: Hãy học tập nghiêm túc, vì một ngôn ngữ có thể thay đổi cả tương lai.

Hiện tại, Ngân chọn Đại học Thanh Hoa làm bến đỗ mới. Cô nhận ra rằng trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ, việc kết hợp truyền thông với công nghệ là vô cùng cần thiết, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục mà cô đang theo đuổi.

Thảo Quân