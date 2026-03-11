Hà Nội: Trường THCS chất lượng cao phải cam kết 90% học sinh đạt khá, giỏi

Điểm đáng chú ý của dự thảo này nằm ở cam kết chất lượng đầu ra, buộc các nhà trường phải đảm bảo những con số định lượng cụ thể về học lực và rèn luyện của học sinh.

Đối với cấp tiểu học, dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục phải đảm bảo kết quả đánh giá định kỳ cuối năm học đạt tối thiểu 80% học sinh Hoàn thành tốt (tương đương với học lực Giỏi theo cách đánh giá cũ). Nhà trường cũng phải đảm bảo tuyệt đối không có học sinh Chưa hoàn thành (học lực Yếu), học sinh bỏ học hay lưu ban.

Với cấp THCS và THPT, tỷ lệ học sinh đạt mức Tốt và Khá phải đạt tối thiểu 90% trở lên, không có học sinh ở mức Chưa đạt. Riêng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT phải ở mức tuyệt đối 100%.

Đồng thời, nhà trường phải có chiến lược bồi dưỡng giáo dục mũi nhọn để hàng năm đều có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên.

Một tiết học của học sinh Trường THCS Cầu Giấy (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Dự thảo đặt ra thêm các tiêu chí đặc thù khác về chất lượng, trong đó trên 90% học sinh của trường phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và tỷ lệ học sinh có chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ) từ 110 trở lên đạt trên 65%.

Trường chất lượng cao cũng phải đảm bảo trên 3/4 học sinh tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ nghệ thuật. Mỗi năm học phải tổ chức được tối thiểu 1 cuộc thi vẽ tranh và triển lãm nghệ thuật, 1 chương trình biểu diễn nghệ thuật cấp trường và liên trường.

Để đạt được những con số cam kết về học sinh, dự thảo đặt ra yêu cầu cao về trình độ đội ngũ giáo viên, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Theo đó, 100% giáo viên tại các trường chất lượng cao từ tiểu học đến THPT phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu B1, tương đương IELTS từ 4.0-5.0.

Quy định ngoại ngữ này áp dụng với cả hiệu trưởng và hiệu phó.