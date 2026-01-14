Trường khen 10 học sinh đi học sớm bất ngờ thu hút 1,1 triệu người xem

Sáng ngày 14/1, một đoạn clip tuyên dương 10 học sinh đi học sớm nhất trường bất ngờ gây hiệu ứng trên nền tảng TikTok.

Bảng tuyên dương này dựa trên thời gian được hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của trường ghi lại. Theo đó, các học sinh trong “Top đi sớm” đã bước qua cổng trường trong khoảng 6h15 đến 6h27 sáng, tức trước 33-45 phút so với giờ vào lớp.

Trong phần bình luận, cộng đồng mạng để lại nhiều nhận xét thú vị. “Ngày xưa đi học từ 5h30 sáng, nếu mà có AI chắc top 1”; “Hồi nhỏ đi học sớm lớn lên đi làm trễ”; “Nhà ngay cổng trường, ngày trước có trống báo tôi mới bắt đầu lăn từ trên giường xuống dưới đất”...

Phần tương tác vui nhộn, hài hước này khiến cho đoạn clip lan rộng nhanh chóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, nội dung đoạn clip xuất phát từ một bài đăng tuyên dương học sinh trên fanpage chính thức của Trường THPT Hàng Hải, Hải Phòng.

Bài đăng nhận về hàng trăm ngàn lượt yêu thích của Trường THPT Hàng Hải, Hải Phòng (Ảnh chụp màn hình).

Bài viết tuyên dương học sinh theo phong cách rất “Gen Z”: “Khi cổng trường còn ngái ngủ, chim còn đang bàn chuyện đi ăn sáng… thì các bạn đã có mặt. Không phải “đi học sớm cho sang”. Mà là ý thức – kỷ luật – tinh thần học tập đáng nể. Xin chúc mừng những “chiến binh bình minh” của nhà trường!”.

Bên dưới bài đăng là gần 1.000 bình luận với những ý kiến hài hước. “Người khác đến trường vì tiếng trống. Các bạn đến trường vì… đồng hồ sinh học chuẩn quân đội”; “Xưa có món này thì thua mỗi bác bảo vệ ngủ ở lại ”; “Em nghĩ cũng nên vinh danh top 10 học sinh đi học muộn nhất trường để các bạn khác cũng có cơ hội lên page ạ”...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Anh Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Hàng Hải, cho biết ý tưởng triển khai hệ thống phần mềm tích hợp camera AI xuất phát từ quá trình cải tạo, sửa chữa khu vực nhà xe.

Học sinh Trường THPT Hàng Hải, Hải Phòng (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Với mục đích quản lý và trông giữ phương tiện đi lại cho học sinh, giáo viên được an toàn, thầy Vũ Văn Hưng, giáo viên Tin học phụ trách mảng công nghệ thông tin của trường, đã đề xuất xây dựng và phát triển phần mềm này.

Theo ông Phạm Anh Phong, chi phí vận hành trang thiết bị rơi vào khoảng từ 26 đến 28 triệu đồng - một con số rất nhỏ nếu so với việc mua hệ thống quản lý ngoài thị trường.

Hệ thống camera AI để quản lý xe của học sinh này được tích hợp đồng bộ trong hệ thống quản lý học sinh chung của Trường THPT Hàng Hải. Trong đó, toàn bộ thông tin học sinh ở trường, từ học tập đến rèn luyện, kiểm tra đánh giá, kết quả, thành tích của học sinh… đều được cập nhật hàng ngày để phụ huynh thuận tiện theo dõi và trao đổi với giáo viên khi cần thiết.

Hệ thống cũng do giáo viên Tin học của nhà trường phát triển.

Đại diện nhà trường chia sẻ, khi đăng bài tuyên dương 10 học sinh đi học sớm nhất trường thay cho hình thức nêu tên học sinh đi học muộn như cách làm cũ, mục đích chính của ban giám hiệu là lan tỏa thông tin tích cực. Bên cạnh đó nhà trường mong muốn cổ vũ tinh thần học tập, rèn luyện kỷ luật của học sinh, đặc biệt là thói quen đúng giờ trong mọi việc.

Hệ thống camera giám sát tích hợp AI nhằm quản lý học sinh, cổ vũ tinh thần kỷ luật, đúng giờ (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

“Đầu năm học 2025-2026, nhà trường áp dụng mô hình này. Chúng tôi nhận thấy rằng học sinh ít đi học muộn hơn hẳn, kể cả những ngày rét. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo các em không nên đi học sớm quá, dễ bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Việc lắp đặt camera AI không nhằm theo dõi các em, mà để nhắc nhở các em và rèn cho các em thói quen đúng giờ, làm việc có kế hoạch và kỷ luật. Đây là những phẩm chất cần có của một công dân toàn cầu. Khi có những phẩm chất này, các em sẽ làm tốt trong bất kỳ công việc nào, không riêng với việc học tập”, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Ông Phạm Anh Phong cũng bày tỏ sự bất ngờ khi bài tuyên dương học sinh đi học sớm của nhà trường được mạng xã hội quan tâm. Đến thời điểm hiện tại, bài tuyên dương trên fanpage của nhà trường đã có hơn 1,1 triệu lượt xem và gần 200.000 lượt tương tác. Ông mong muốn mô hình quản lý học sinh tích cực này sẽ được nhân rộng ra nhiều trường học.

Gia Lợi