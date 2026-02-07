Trường học ở TPHCM rộn ràng đón Tết sớm

Cô trò Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TPHCM đón Tết sớm trong không gian của trường (Ảnh: T.H).

Những ngày qua, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TPHCM đã cùng nhau trang hoàng, “thay áo Tết” cho khuôn viên nhà trường.

Theo bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh việc tạo không gian xuân chung, trường còn thiết kế các gian hàng để tổ chức ngày hội “Xuân yêu thương” diễn ra vào ngày 11/2.

Tại ngày hội, sẽ có hội thi trang trí gian hàng. Còn học sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như các gian hàng ẩm thực, nhảy sạp, trò chơi dân gian, trò chơi phát triển kỹ năng... cũng như các trạm đọc, viết nhằm hỗ trợ phát triển ngôn ngữ.

Thông qua chuỗi hoạt động này, nhà trường mong muốn tạo không khí vui xuân mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời giúp học sinh có cơ hội giao lưu, trải nghiệm các giá trị Tết cổ truyền.

Các hoạt động còn hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tinh thần đồng đội và khả năng sáng tạo của học sinh, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua trong tập thể giáo viên và học sinh.

Học sinh trải nghiệm gói bánh chưng, viết thư pháp, chơi các trò chơi dân gian (Ảnh: H.N).

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, TPHCM cũng tổ chức cho thầy và trò “ăn Tết” sớm từ ngày 7/2 đến 9/2 với nhiều hoạt động.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm cho biết, nhiều hoạt động sôi nổi được triển khai như gói bánh chưng, hội thi flashmob “Vũ điệu thanh xuân 2026”, hội chợ ẩm thực “Món ngon ba miền” kết hợp thi trang trí gian hàng và thi nấu ăn, cùng hội thi thiết kế chậu hoa ngày Tết.

Ông Hoàng chia sẻ, các hoạt động không chỉ giúp học sinh trải nghiệm, tìm hiểu về Tết cổ truyền mà còn tạo điều kiện để các em tăng cường sự kết nối, chia sẻ trong tập thể. Nguồn kinh phí thu được từ hoạt động bán hàng của các lớp sẽ được trích để chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, nhà trường đặt yêu cầu cao trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống cháy nổ trong suốt quá trình tổ chức các hoạt động.

Không gian Trường tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh , TPHCM cũng tràn ngập không khí Tết (Ảnh: H.T).

Học sinh, giáo viên giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, từ thứ năm, ngày 12/2/2026 đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), với tổng thời gian nghỉ 11 ngày.

Bên cạnh mức thưởng Tết theo quy định, cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động trực thuộc Sở GD&ĐT TPHCM được nhận quà tết 2 triệu đồng/người.