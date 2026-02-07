Hai giải nhất Toán thành phố Hà Nội là anh em song sinh

Lê Duy Hùng (anh) và Lê Duy Hải (em) đều đang học lớp 9A7, Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội. Không chỉ giành giải nhất, Duy Hải còn là 1 trong 4 thủ khoa. Trước đó, ở vòng thi cấp phường, Hải cũng là thủ khoa.

Vòng thành phố, Hải đạt 19 điểm. Em chỉ chịu bó tay ở câu tổ hợp cuối cùng - phần vốn là thế mạnh của em. Hải đã cố giải thêm khoảng 30 phút sau khi về nhà nhưng vẫn không ra. Cuối cùng em phải đọc đáp án.

“Khi bước ra khỏi phòng thi, em chỉ nghĩ mình được giải nhất, hoàn toàn không nghĩ đến thủ khoa”, Hải nói.

Còn Hùng tự nhận đã mắc sai lầm trong chiến thuật. Nghĩ rằng ý “c” của bài hình học rất khó, Hùng đã chừa phần đó lại và đi làm câu tổ hợp trước. Không giải quyết được câu tổ hợp, Hùng mới quay lại bài hình, nhận ra rằng ý “c” không khó như mình nghĩ. Tuy nhiên, lúc này Hùng không còn đủ thời gian để kịp viết hết lời giải. Kết quả em được 17,5 điểm, số điểm đủ để xếp giải nhất.

Duy Hùng (bìa phải) và Duy Hải (bìa trái) (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Hành trình chinh phục giải nhất Toán thành phố của hai anh em Duy Hùng - Duy Hải khá đặc biệt.

Cấp 1, Hùng và Hải học Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân gần nhà. Niềm yêu thích Toán học bắt nguồn từ người mẹ làm trong ngành dược. Ngoài giờ lên lớp, hai anh em được mẹ kèm Toán tại nhà. Tuy nhiên, Hùng và Hải chỉ thực sự ôn luyện chuyên sâu khi theo học tại Trường THCS Cầu Giấy, từ hè lớp 7 lên lớp 8.

Thầy Thiều Quang Tùng - giáo viên dạy đội tuyển Toán Trường THCS Cầu Giấy - cho biết, Hùng - Hải bộc lộ tư chất toán nổi bật. Lớp 8, Hải đã xuất sắc cùng các anh chị lớp 9 đi thi vượt cấp học sinh giỏi thành phố và đạt giải nhì. Thời điểm đó, Hùng dù không vào đội tuyển nhưng cũng tham gia ôn luyện cùng.

“Cả hai bạn luôn thể hiện sự tích cực và không hề kém cạnh các anh chị lớp trên như Quang Anh (giải nhất), Minh Phong (giải nhì). Sang tới năm nay thì Hùng - Hải thể hiện sự xuất sắc vượt trội so với các bạn cùng lứa”, thầy Tùng nhận xét.

Hùng - Hải thể hiện sự xuất sắc vượt trội so với các bạn cùng lứa ở môn toán (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Kể về những năm tiểu học, Hùng hồn nhiên: “Từ lớp 1 đến lớp 5, môn gì em cũng học hơn Hải”.

Khi thi vào lớp 6, Hùng đỗ tất cả các trường em thi, trong khi Hải chỉ trúng tuyển một vài trường. Gia đình đứng trước lựa chọn không đơn giản, cuối cùng quyết định cho cả hai anh em cùng học tại Trường THCS Cầu Giấy.

Gặp môi trường phù hợp, Hải như cá gặp nước. Em cũng sớm xác định toán là con đường mình muốn theo đuổi. Không còn áp lực thi chuyển cấp, em dành phần lớn thời gian đọc trước sách toán, đào sâu từng dạng bài, dần dần vượt qua Hùng lúc nào không hay.

“Đến lớp 7, em nhận ra khoảng cách giữa em và Hải quá lớn”, Hùng kể. Người anh lúc đó bắt đầu chạy theo người em.

Mỗi tối, hai anh em cùng nhau học bài. Thường Hải sẽ vào bàn học trước. Hùng nói em thường vào học sau Hải 15-20 phút, chậm và lười hơn em. Tuy vậy, Hùng không bao giờ ngại hỏi bài em. Sau hơn một năm nỗ lực, Hùng tự thấy đã “gần bắt kịp” người em song sinh của mình.

Nếu Hải dành hầu hết thời gian rảnh cho toán học, thì Hùng thích giải trí với sách truyện. Mỗi giờ ra chơi, em chạy xuống thư viện, lục tìm sách. Khi là sách lịch sử, khi là sách khoa học giúp em giải đáp những vấn đề khúc mắc trong cuộc sống, khi lại là văn chương, từ Nhà giả kim, 80 ngày vòng quanh thế giới, Hãy chăm sóc mẹ, Trong gia đình…

“Những cuốn sách ấy giúp em giữ sự tự tin để bắt kịp Hải", Hùng bày tỏ.

Hai anh em Hùng - Hải bên bố mẹ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Hùng xem Hải là bạn thân nhất của mình và Hải cũng vậy. Hai anh em cùng mê bóng đá, cùng thích môn Lịch sử sau môn Toán. Điểm khác biệt của cả hai theo lời Hùng là “nếu có thời gian rảnh thì Hải lôi Toán ra làm còn em lôi sách ra đọc”, còn theo lời Hải là “em nhanh và ẩu, anh Hùng chậm và kỹ”.

Hải chia sẻ, người giúp em chậm lại chính là cô chủ nhiệm Nguyễn Phương Thảo. Trên lớp, Hải thường lắng nghe rất kỹ cách cô lập luận khi giảng bài - kể cả với những bài em đã biết cách làm. Hải học cách lập luận của cô để điều chỉnh dần khả năng trình bày bài sao cho logic, mạch lạc và chuẩn xác.

Lê Duy Hùng và cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Trường Cầu Giấy có những thầy cô rất giỏi, em học được tư duy của các thầy cô, được tiếp xúc với những ý tưởng mới lạ mà em chưa gặp bao giờ, từ đó nâng cao trình độ bản thân”, Hải bày tỏ.

Với bạn học của mình trong đội tuyển, Hải gọi là “những siêu nhân” - những người không chỉ giỏi Toán mà còn giỏi mọi môn học, hiểu biết mọi lĩnh vực, giỏi ngoại ngữ, giỏi đá bóng, lại có năng khiếu nghệ thuật. “Được học cùng các bạn ấy vừa vất vả, vừa rất thích”, Hải nói.

Hai anh em Hùng - Hải lúc nhỏ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mẹ Duy Hùng - Duy Hải cho hay, Hải là người khiêm tốn, ít khi nói về thành tích của mình.

Năm lớp 8, không chỉ giành giải nhì vượt cấp học sinh giỏi Toán toàn thành phố, Hải còn giành học bổng ASEAN để sang Singapore du học. Tuy nhiên, gia đình quyết định để em ở lại Việt Nam phát triển chuyên sâu về Toán.

Cùng năm, Hải tham gia kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm và cũng đạt số điểm thủ khoa.

Nhà của cặp song sinh cách trường hơn 15km. Hàng ngày, Duy Hùng - Duy Hải phải ra khỏi nhà từ 6h sáng để kịp bắt xe buýt đi học. Chiều lại bắt xe buýt về, có mặt ở nhà khi trời đã tối.

“Vì thế, tôi luôn giữ nguyên tắc sinh hoạt là hai anh em học gì thì học, đúng 11 giờ đêm phải đi ngủ”, mẹ của cặp song sinh chia sẻ về thời gian biểu của hai con.