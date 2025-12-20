Trường học Hà Nội quá tải, Tây Bắc và Tây Nguyên chỉ 18 học sinh/lớp

Số liệu về hiện trạng mạng lưới trường công lập trước khi sắp xếp, sáp nhập của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm học 2025-2026, cả nước có 11.559 trường tiểu học và 8.403 trường THCS. Tổng số học sinh hai cấp này xấp xỉ 15,4 triệu.

Bộ GD&ĐT nhận định, mạng lưới trường, lớp học về cơ bản đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục và nhu cầu học tập của người dân song có sự chênh lệch lớn về sĩ số lớp học giữa các khu vực.

Cụ thể, tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, sĩ số học sinh bình quân ở mức cao: 37,8 học sinh/lớp tiểu học; 44,5 học sinh/lớp THCS. Riêng tại Hà Nội và TPHCM, một số lớp học có trên 55 học sinh/lớp.

Trong khi đó, tại khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, nhiều trường có quy mô nhỏ, dưới 10 lớp. Sĩ số bình quân chỉ khoảng 18 học sinh/lớp.

Một số cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy học ghép hai trình độ trong cùng một phòng học để đảm bảo duy trì.

Năm 2024, Bộ GD&ĐT đã ra Thông tư 23 để điều chỉnh quy mô trường theo hướng quy định khung tối thiểu - tối đa.

Đối với trường tiểu học, quy mô tối đa được nâng từ 30 lên 40 lớp, quy mô tối thiểu là 10 lớp. Riêng các xã thuộc vùng khó khăn, quy mô tối thiểu chỉ còn 5 lớp.

Quy định này nhằm tạo điều kiện cho địa phương chủ động điều tiết quy mô trường lớp, sắp xếp sáp nhập phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế.

Tính đến ngày 18/12, đã có 23/34 tỉnh thành gửi thông tin, báo cáo về tình hình sắp xếp, sáp nhập các trường học từ mầm non tới THPT và giáo dục thường xuyên. Trong số này có 1 tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập.

Bộ yêu cầu 100% các tỉnh thành phải hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp, sáp nhập trường học trước 31/12.