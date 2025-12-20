Đề xuất sửa quy định phúc khảo điểm tốt nghiệp THPT, phát hiện sớm gian lận

Theo quy định hiện hành, việc đối thoại trực tiếp giữa giám khảo chấm đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo chỉ bắt buộc khi điểm số có sự chênh lệch từ 0,5 điểm trở lên. Tuy nhiên, dự thảo mới quy định tất cả các trường hợp điều chỉnh điểm (lệch từ 0,25 điểm trở lên) đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp.

Điều này đồng nghĩa với việc không giám khảo nào có thể tự ý thay đổi kết quả của thí sinh mà không có sự xác nhận, đối chất và ghi biên bản rõ ràng với người chấm trước đó.

Một sửa đổi quan trọng khác là rút ngắn thời hạn nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, kể từ khi công bố điểm thi. Song, thời hạn để Hội đồng thi công bố kết quả vẫn được giữ nguyên là 15 ngày, đảm bảo thời gian để thực hiện đúng quy trình chấm và tổ chức đối thoại theo quy định mới.

Đáng chú ý, cơ chế bàn giao và kênh tiếp nhận dữ liệu chấm phúc khảo được đề xuất điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn.

Cụ thể, khi dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm thành 2 đĩa CD giống nhau, một đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu như trước đây, nhưng đĩa còn lại không gửi về Bộ GD&ĐT qua Cục Quản lý chất lượng. Thay vào đó, Ban thư ký sẽ chịu trách nhiệm nhận bàn giao và gửi về Bộ qua hệ thống quản lý thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nam Anh).

Tương tự, điểm thi điều chỉnh sau phúc khảo sẽ được Chủ tịch Hội đồng thi cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT qua hệ thống quản lý thi thay vì qua Cục Quản lý chất lượng như quy định hiện hành.

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025. Dự thảo Thông tư chủ yếu sửa đổi các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và quy trình tổ chức thi trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh.