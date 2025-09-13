Suất ăn bán trú 15.000 đồng ở trường miền núi: Phụ huynh nói gì?

Bài viết Suất ăn bán trú 15.000 đồng ở trường miền núi nhận "mưa lời khen" được báo Dân trí đăng tải thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc. Nhiều bạn đọc để lại bình luận khen ngợi khi nhà trường đã được địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và "có tâm" trong việc tổ chức ăn bán trú.

"Nhận mưa lời khen là đúng"

"Mình ấn tượng nhất là nhà trường có phòng ăn rộng rãi, có quạt điều hòa phục vụ các con. Nhìn các con ăn giống như đang dự tiệc vậy", bạn đọc Dung Phan nêu cảm nhận.

Hình ảnh học sinh Trường Tiểu học Vũ Quang ăn ngon miệng (Ảnh: Mạnh Hà).

Bạn đọc Nguyễn Thành Chơn chia sẻ: "Nhìn hình ảnh này mà mình mừng và xúc động luôn ấy ạ! Các con được học hành và chăm lo bằng trái tim tràn đầy yêu thương".

"Như thế này nhận mưa lời khen là đúng rồi", bạn đọc Trần Văn Tám nêu quan điểm sau khi đọc bài viết.

Độc giả Xuan Anh bày tỏ: "Cần nhân rộng mô hình cho phụ huynh trực tiếp giám sát như ngôi trường này. Điều đó sẽ rất khách quan, trung thực, chịu khó thay đổi và rất hợp lòng dân".

Liên quan câu chuyện này, trước đó, một phụ huynh chia sẻ hình ảnh, clip bữa ăn tại Trường Tiểu học Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) lên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ nghi ngờ, cho rằng hình ảnh có thể chỉ là "chụp hình để làm màu" và đặt câu hỏi liệu chất lượng bữa ăn có được duy trì lâu dài.

Ngày 13/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Đặng Mạnh Hà (SN 1982, trú xã Vũ Quang), người đăng tải hình ảnh và clip về bữa ăn cho biết bản thân khá bất ngờ khi sự việc nhận nhiều sự chú ý. Anh tôn trọng những ý kiến trái chiều, bởi theo anh, sau một số "vụ việc khác" xảy ra trước đó, phụ huynh và xã hội mất niềm tin cũng là điều dễ hiểu.

Anh Hà nhấn mạnh, việc chia sẻ hình ảnh chỉ xuất phát từ niềm tự hào khi con mình được học tập và ăn uống trong môi trường tốt. Anh mong nhiều trường khác có thể tham khảo, triển khai bán trú để phụ huynh đỡ vất vả, học sinh được phát triển toàn diện.

Theo anh Hà, 3 người con của anh là 3 thế hệ học sinh của Trường Tiểu học Vũ Quang, trong đó cháu đầu đã lên lớp 11, cháu thứ hai học lớp 9 và con út đang học lớp 1. Cả 3 con của anh Hà đều đã và đang ăn bán trú tại Trường Tiểu học Vũ Quang.

Hình ảnh học sinh Trường Tiểu học Vũ Quang với bữa ăn 15.000 đồng gây "sốt" trên mạng xã hội (Ảnh: Mạnh Hà).

"Nhà trường triển khai mô hình này hơn 10 năm rồi, có số lượng học sinh đông nên việc tổ chức thuận lợi. Trong suốt những năm qua, nhà trường luôn niêm yết giá cả công khai. Khi mạng xã hội phát triển, mỗi bữa ăn, các cô đều dùng điện thoại phát trực tiếp hoặc ghi hình gửi cho phụ huynh theo dõi. Các con về nhà đều khen ngon, vui vẻ và phát triển thể chất tốt", anh Hà nói.

Về giá cả mà nhiều người thắc mắc, anh Hà cho biết tại Trường Tiểu học Vũ Quang, mỗi suất ăn bán trú có giá 15.000 đồng và cộng thêm 8.000 đồng kinh phí cho các cô nấu ăn, phục vụ, ở lại buổi trưa chăm sóc các con.

Nam phụ huynh cho rằng tùy từng vùng, thành phố hay nông thôn sẽ có mức chênh lệch khác nhau. Anh Hà cũng chia sẻ thêm trong việc thực hiện ăn bán trú, nhà trường không ép buộc, phụ huynh nào có nhu cầu cho con mới đăng ký.

Các con khen cô nấu ăn ngon

Chị Lê Thị Trang (SN 1990) cho biết vợ chồng chị quê gốc tại tỉnh Thanh Hóa và hiện sinh sống, làm việc tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ chồng chị có hai con học lớp 2 và lớp 5 tại Trường Tiểu học Vũ Quang và đều được bố mẹ cho ăn bán trú.

Chị cũng đánh giá cao cách tổ chức ăn bán trú cho học sinh của nhà trường. Bởi, chị cho rằng việc này giúp con không phải đi lại buổi trưa, vừa tiện lợi, vừa an toàn cho phụ huynh có công việc bận rộn.

"Giá mỗi suất ăn là 15.000 đồng, cộng thêm 8.000 đồng chi phí nấu nướng, phục vụ và chăm sóc cho các cô, tổng cộng 23.000 đồng. Tôi thấy mức giá này còn rẻ hơn một bát phở, rất hợp lý. Ngày nào các con cũng khen cơm cô nấu ngon và ăn hết sạch. Nhiều hôm con về bảo mẹ nấu theo món cô làm để được ăn giống ở trường", chị Trang chia sẻ.

Chị cho biết thêm, nguồn thực phẩm đều được nhà trường công khai, lấy tại địa phương. Ở vùng nông thôn, ai cũng biết rõ nguồn gốc nên phụ huynh rất yên tâm.

Học sinh Trường Tiểu học Vũ Quang vui vẻ trong bữa ăn bán trú (Ảnh: Quang Vũ).

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Đinh Thị Hồng Lĩnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Quang, cho biết nhà trường tổ chức thực hiện ăn bán trú đã hơn 10 năm. Riêng năm học 2025-2026 này, nhà trường được đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất tốt hơn.

Cùng với đó, sau khi địa phương khi thực hiện chính quyền 2 cấp, một số phòng chức năng tại trụ sở còn dư điều hòa cũ. Nhà trường đã được chính quyền hỗ trợ số máy điều hòa này để lắp đặt tại phòng ăn cho học sinh nên không phải vận động phụ huynh đóng góp.

Cũng theo bà Lĩnh, năm học này trường có 447 học sinh, trong đó 422 em ăn bán trú.

Nữ hiệu trưởng khẳng định: "Việc ăn bán trú được quản lý chặt chẽ, tất cả các khâu từ nhận thực phẩm, chế biến đến nhà ăn đều có camera giám sát, hình ảnh được lưu lại. Phụ huynh khi có nhu cầu đều có thể trực tiếp vào kiểm tra bất cứ lúc nào, chỉ cần báo bảo vệ ở cổng trường là sẽ được mời vào".

Bà cũng cho biết giá cả, thực đơn, nguồn gốc thực phẩm cũng như các khâu chế biến đều được công khai. Nhà trường ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm tươi, sống và không dùng đồ chế biến sẵn.

Về một số ý kiến trái chiều, nữ hiệu trưởng nhấn mạnh: "Tôi từng nói trước phụ huynh rằng, nếu ai phát hiện nhà trường bớt xén chỉ một đồng, cô hiệu trưởng sẽ xin từ chức".

Câu nói này của bà Đinh Thị Hồng Lĩnh được nhiều bạn đọc Dân trí đánh giá là khảng khái, dám làm, dám chịu.