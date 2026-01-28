“Mẹ ơi, con xin lỗi”: Dòng trạng thái lay động khiến ai cũng muốn mở lòng

Ngày 26/1, chủ tài khoản có tên imnta_ đăng tải một bài viết có nội dung đáng chú ý. Đó là tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn cuộc nói chuyện giữa nữ sinh và mẹ.

Theo đó, khi người mẹ hỏi “Con ăn cơm chưa”, người con đã nhắn lại kèm theo một lời xin lỗi chân thành. Có vẻ như cô đã làm gì đó không đúng với mẹ sáng nay, nhưng người mẹ không những không giận mà vẫn ân cần thăm hỏi.

“Mẹ ơi con xin lỗi mẹ vì sáng nay con cáu với mẹ, khi hôm nay ngủ dậy tự nhiên tâm trạng con siêu khó chịu mà mẹ giục con ăn liên tục, đến công ty thì con hết khó chịu rồi. Tối nay mẹ đừng nấu cơm, con dẫn mẹ đi ăn chỗ ngon nhá”, người con viết.

Đáp lại, người mẹ nhắn: “Ừ con yêu”.

Chủ nhân bài viết cũng chú thích thêm về bức ảnh: “Có vậy thôi mà khóc nãy giờ”.

Bài đăng tạo hiệu ứng xin lỗi trên mạng xã hội Threads (Ảnh chụp màn hình).

Sau một ngày đăng tải, bài đăng dường như rất riêng tư này đã thu hút hơn 11,2 ngàn lượt yêu thích, 163 bình luận và 117 lượt chia sẻ. Dưới bài đăng, hàng trăm người thể hiện sự xúc động, đồng thời hưởng ứng lời xin lỗi của cô gái. Họ bình luận bằng các bức ảnh chụp màn hình tin nhắn với cha mẹ, nội dung chính là những lời xin lỗi lay động trái tim.

“Dạo này con rất không bình thường, rất dễ nổi cáu và khó chịu nên là bố mẹ đừng để ý nhé. Con xin lỗi nếu có phải ứng gì thái quá và thể hiện ra bên ngoài”, tài khoản jinlinying2008 là một học sinh, viết.

“Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mẹ đi làm về mệt mà con còn làm vậy, con thấy có lỗi quá, mốt con không nhắc nữa đâu mẹ”, sinh viên vkjh_bh chia sẻ.

“Con xin lỗi mẹ, do con xấu tính hết. Yêu mẹ”, tài khoản pkan_07 viết.

“Bữa con hỗn với cha, con xin lỗi cha nhiều, đừng có buồn con nghe, tại lớn tiếng”, tài khoản tquynharetq đăng tải.

“Mẹ ơi con cảm ơn mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Tự nhiên con buồn nên con nhắn tin này cho mẹ”, tài khoản las_thphuog xúc động.

“Con xin lỗi vì đã nói mấy lời không phải với mẹ, lúc đó con rối, con không biết làm như nào cả nên cư xử không đúng”, tài khoản _boo.dabria nhớ lại.

“Con xin lỗi ba nãy con nói không đúng, con không nên trách ba khi đó là lỗi do cảm xúc của con”, tài khoản tzmilereternel tâm sự.

“Mẹ ơi, hôm qua do con hơi mệt nên có cáu gắt với mẹ, con xin lỗi mẹ”, tài khoản maai.linh viết.

“Con xin lỗi mẹ, chỉ là con muốn mẹ hỏi han xem thế nào, mẹ đừng buồn. Con xin lỗi vì làm mẹ buồn”, tài khoản hatrangle_ viết.

Những lời xin lỗi xúc động được cộng đồng mạng chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).

Hồi đáp lại lời xin lỗi của những đứa con luôn là những dòng tin nhắn xí xoá lỗi lầm của cha mẹ: “Cha đâu có buồn, thương còn không hết”, “Chỉ cần con cố gắng hết sức cho tương lai của con đỡ vất vả hơn mẹ. Mẹ lúc nào cũng ở sau lưng con, làm chỗ dựa vững chắc cho con”, “Con là món quà vô giá của mẹ”, “Con nên nhớ dù con lớn đến đâu, con vẫn là thằng bé chưa bao giờ lớn trong mắt mẹ”, “Con biết thế là tốt rồi. Mẹ rất thương con. Chỉ muốn quan tâm tới con gái thôi”, “Dù như thế nào mẹ vẫn luôn bên các con”..

Những dòng xin lỗi liên tục được gửi lên mạng xã hội hơn 24 giờ qua, tạo ra hiệu ứng tích cực hiếm có. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và cho biết đã “khóc đến không ngủ được” khi đọc lời xin lỗi từ những đứa con, đặc biệt có nhiều em học sinh còn rất nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Chu Thị Nụ - sinh viên năm cuối Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - cho biết việc nói lời xin lỗi với bố mẹ không phải là điều dễ dàng. Phần đông bạn trẻ ngại ngùng và khó mở lời dù trong lòng thấy có lỗi. Song khi vượt qua được rào cản ấy để nói ra lời xin lỗi, bản thân mỗi người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu và bình yên hơn.

“Em nghĩ việc xin lỗi bố mẹ không khiến mình yếu đi, mà giúp cả hai bên hiểu và gần nhau hơn”, Nụ bày tỏ.

Cùng ý kiến với Nụ, Nguyễn Ngọc Khánh Linh - sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân - chia sẻ khi càng trưởng thành, việc bày tỏ cảm xúc với bố mẹ lại càng trở nên khó khăn hơn. Dù trong lòng luôn chất chứa nhiều yêu thương và mong muốn được nói ra, nhưng không phải lúc nào bản thân cũng đủ can đảm để thổ lộ những tình cảm ấy.

“Có những lần mình ngại nói lời xin lỗi dù biết mình sai và cảm thấy rất hối hận. Trong lòng thì muốn nói lắm nhưng lại sợ đối phương buồn hoặc không tha thứ, nên càng chần chừ càng thấy khó mở lời”, Linh nói.

Ở góc nhìn của các bậc cha mẹ, chị Nguyễn Huyền Trang (Hà Nội) chia sẻ rằng mỗi lần nghe con nói lời xin lỗi, chị lại cảm thấy thương con nhiều hơn. Theo chị, lời xin lỗi không phải để phân định đúng sai mà là dấu hiệu cho thấy con đã trưởng thành, biết suy nghĩ, biết nhìn lại bản thân và tìm về gia đình như một điểm tựa khi mệt mỏi.

Theo chị Trang, bên cạnh vai trò làm cha mẹ, mỗi người còn cần trở thành một người bạn đồng hành, cùng con trưởng thành trên hành trình phát triển. Khi con mắc lỗi, cha mẹ nên giữ sự bình tĩnh và thấu hiểu, bởi phía sau những sai sót ấy có thể là rất nhiều áp lực mà con đang phải chịu đựng.

Nếu chỉ trách móc hay nặng lời, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái sẽ càng bị đẩy xa, khiến con dễ thu mình và khó sẻ chia hơn.

“Tôi cố gắng không hỏi quá nhiều, không ép con phải nói ngay. Tôi chọn ở bên con nhiều hơn, lắng nghe bằng sự kiên nhẫn, kể cả khi con im lặng. Tôi muốn con hiểu rằng, dù con nói hay không, mẹ vẫn luôn sẵn sàng nghe, sẵn sàng ở cạnh”, chị Trang trải lòng.

Ngọc Minh