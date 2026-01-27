Nam thanh niên "khoe thân" phản cảm ngay trước cổng trường đại học

Tối 26/1, mạng xã hội, đặc biệt là các diễn đàn sinh viên liên tục chia sẻ nhiều hình ảnh, clip của một thanh niên khoả thân, có những hành vi phản cảm đứng trước cổng một trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo sinh viên chia sẻ, hình ảnh, clip phản cảm này bắt nguồn từ một tài khoản trên mạng xã hội. Ngoài hình ảnh, clip nói trên, tài khoản này còn có những dòng trạng thái, bình luận phản cảm, độc hại.

Nam thanh niên "khoe thân" và có hành vi phản cảm ngay trước cổng trường đại học (Ảnh: Mạng xã hội).

Ngay sau nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, TPHCM – địa bàn nơi xảy ra sự việc - cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các đơn vị liên quan và Trung tâm Quản lý Đại học Quốc gia TPHCM xác minh.

Đại diện trường đại học - nơi nam thanh niên "khoe thân" trước cổng trường - cho biết trường đã nắm bắt sự việc qua mạng xã hội. Tuy nhiên, theo nhà trường, về sự việc này sẽ do bên cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý.

Trước đây, tại một trường thành viên khác thuộc Đại học Quốc gia TPHCM nằm trong khu đô thị đại học Quốc gia TPHCM cũng từng xảy ra sự việc một thanh niên khoả thân, có hành vi phản cảm ngay trước cổng trường.