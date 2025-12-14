Tranh luận việc kiểm điểm phó hiệu trưởng bắt học sinh dừng học đi dọn rác

Lãnh đạo xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường liên quan đến việc yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh đi dọn rác.

Bạn đọc Dân trí đã có những ý kiến, quan điểm xung quanh việc làm của ông Phạm Minh Trung và đề nghị kiểm điểm nêu trên của chính quyền địa phương.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc làm của ông Phạm Minh Trung vì cho rằng việc làm này giúp học sinh có ý thức, rèn luyện đạo đức, lao động. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng có nhiều thời gian khác không nhất thiết phải dừng dạy để học sinh đi dọn rác.

Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Công Sơn).

“Việc này là bình thường, đây cũng là rèn cho học sinh tính kỷ luật và tự giác trong công việc của mình”, bạn đọc Phong Trang nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, bạn đọc trungchinh bày tỏ: “Làm vậy là đúng. Học sinh phải được dạy kiến thức đi đôi với ý thức, đạo đức, rèn luyện lao động”.

"Có thầy giáo như này học sinh mới nên người . Hãy trân quý sự nghiêm khắc của thầy trong trường hợp này", bạn đọc Hoa Cuc Quỳ chia sẻ.

Bạn đọc Hoang Thy đưa ra quan điểm: “Thầy Phó Hiệu trưởng đúng mà, sao lại phải kiểm điểm thầy. Dọn không sạch thì phải làm lại, đây là cách giáo dục học sinh có trách nhiệm với công việc, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chiều học sinh quá mức rồi”.

Phản biện lại quan điểm trên, bạn đọc Danny Lee đặt câu hỏi: "Ủa tại sao lại cắt tiết đang học? Tại sao không trực vào giờ khác, thiếu gì lúc để trực?".

Một số bạn đọc khác cũng cho rằng thầy Phó Hiệu trưởng đang lạm quyền, có nhiều thời gian khác để yêu cầu học sinh dọn vệ sinh lại, không nhất thiết phải dừng tiết dạy giữa chừng.

“Người không có tầm thì dạy bằng hành động, thậm chí bạo lực. Quản lý mà xử lý vậy quá lạm dụng quyền lực, bảo sao người ta không phục. Càng thanh minh càng vạch áo cho người xem lưng”, tài khoản Gv thẳng thắn.

Bạn đọc Danny Lee cũng đặt câu hỏi: “Thầy có quyền, thầy yêu cầu đúng, nhưng vậy là bệnh quan liêu, cửa quyền. Thầy có nghĩ là thầy đang ảo tưởng quyền lực của mình quá lớn? Sao thầy không cho học sinh thực hiện vệ sinh trong giờ khác”.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h50 ngày 2/10, khi học sinh lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung vào lớp yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh.

Lý do ông Trung đưa ra là khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác và lá cây nên cần quét dọn lại. Ông yêu cầu giáo viên 2 lớp sẽ dạy bù vào tiết 5 sáng 6/10, vì cho rằng nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy khi giáo viên, học sinh chưa đáp ứng điều kiện để lên lớp.

Phụ huynh cũng phản ánh, khi học sinh lớp 6A1 đang học môn khoa học tự nhiên do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, ông Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Khi phát hiện thiếu thiết bị dạy học, ông Trung lớn tiếng quát nạt, yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.