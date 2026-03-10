Trang web trường cao đẳng bị giả mạo, quảng cáo vay tiền trực tuyến

Ngày 10/3, Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc xác minh, xử lý hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của nhà trường.

Mục đích của hành vi này là đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ vay tiền trực tuyến, gây hiểu nhầm và tiềm ẩn rủi ro cho người dân.

Theo đại diện nhà trường, trong thời gian gần đây, đơn vị đã phát hiện và nhận được nhiều phản ánh từ các cá nhân về sự xuất hiện một trang thông tin điện tử có dấu hiệu giả mạo, sử dụng tên miền của nhà trường.

Website giả mạo để quảng cáo vay tiền online (Ảnh: Bình An).

Qua kiểm tra, nhà trường xác định trang web giả mạo này đã tự ý sử dụng trái phép tên gọi, logo, hình ảnh, địa chỉ và các thông tin nhận diện khác của trường. Đặc biệt, trên trang này xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tiền trực tuyến, vay tín chấp qua ứng dụng với thủ tục được giới thiệu là đơn giản.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh việc sử dụng danh nghĩa và hình ảnh của một cơ sở giáo dục để đăng tải các nội dung quảng cáo này có dấu hiệu lợi dụng uy tín của đơn vị nhằm phục vụ các hoạt động không đúng mục đích.

Nhà trường khẳng định website có tên miền "caodangyduocvietnam.com" hoàn toàn không phải là trang thông tin chính thức của trường. Mọi nội dung được đăng tải trên trang này không do nhà trường quản lý, vận hành hoặc cho phép sử dụng.

Trang thông tin điện tử chính thức và duy nhất của Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam là caodangyduocvietnam.edu.vn. Đây là kênh thông tin duy nhất được sử dụng để công bố các thông tin chính thức liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo cũng như các hoạt động khác của nhà trường.

Nhà trường cho rằng hành vi của cá nhân hoặc tổ chức tự ý thiết lập trang thông tin điện tử giả mạo, sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh và thông tin nhận diện của trường không chỉ có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về an ninh mạng và sử dụng thông tin trên môi trường mạng, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và thương hiệu của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, hành vi này còn có thể gây hiểu nhầm cho phụ huynh, người học và xã hội khi tiếp cận thông tin trên môi trường mạng.