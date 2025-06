Trải qua biến cố dập nát cột sống, nữ sinh y khoa không từ bỏ ước mơ

Nữ sinh viên y khoa người Anh Grace Spence Green ở tuổi 22 khi tai họa hi hữu ập đến với cô.

Một người đàn ông bị ảo giác sau khi sử dụng chất kích thích, đã nhảy xuống từ tầng cao của trung tâm thương mại Westfield, London, Anh. Người đàn ông này rơi trúng Green. Kết quả Green được đưa đi cấp cứu và trải qua ca phẫu thuật cột sống kéo dài 8 tiếng.

Mặc dù các bác sỹ đã rất nỗ lực cứu chữa nhưng tai nạn đã khiến cột sống của cô bị dập nát, khiến cô rơi vào tình trạng liệt từ vùng ngực trở xuống.

Nữ bác sĩ Grace Spence Green (Ảnh: The Guardian).

Trong khi đó, người đàn ông rơi trúng vào cô - Amsumana Sillah Trawally (25 tuổi) - chỉ bị gãy chân. Sau vụ việc, Trawally bị kết án 4 năm tù giam vì tội gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Sau khi mãn hạn tù, Trawally đã bị trục xuất khỏi Anh.

Về phần Green, cô bắt đầu hành trình học cách sống chung với chiếc xe lăn, luyện tập kiên trì để có thể duy trì khả năng vận động của những vùng cơ thể không bị liệt.

Gần 7 năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, Grace Spence Green (hiện 29 tuổi) vừa cho ra mắt cuốn tự truyện có tên To Exist As I Am (tạm dịch: Tồn tại là chính mình).

Trong sách, cô chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng cùng hành trình hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần sau biến cố.

Green cho biết cô không oán hận ai hay cho rằng cuộc đời đã bất công với cô (Ảnh: The Guardian).

Điều đáng kinh ngạc là dù trải qua sự việc đáng sợ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống, hiện tại, Green khẳng định cô không mong ước thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, kể cả sự việc kinh hoàng năm xưa.

Green nói: “Những năm qua, tôi học được rất nhiều từ tình trạng khuyết tật của mình. Những mối quan hệ của tôi cũng thay đổi nhiều. Nhưng về phần mình, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ, bởi tôi đã học được rất nhiều từ chính hoàn cảnh ấy”.

Green cho biết cô không oán hận ai hay cho rằng cuộc đời đã bất công với cô. Về người đàn ông đã vô tình gây ra tai nạn cho cô, Green tin rằng cô đã cứu sống anh ta, bởi nếu không rơi trúng vào cô, anh ta có thể đã chết khi rơi ngã từ tầng cao của trung tâm thương mại.

“Cách suy nghĩ này giúp tôi bình tâm hơn, đối mặt tốt hơn với những cảm xúc tiêu cực. Mọi thứ từng rất khó khăn đối với tôi, nhưng khi đã đi được tới thời điểm này, tôi không muốn thay đổi điều gì trong quá khứ”, Green cho hay.

Green bên bạn trai (Ảnh: The Guardian).

Hai người dự định sẽ kết hôn trong năm nay (Ảnh: The Guardian).

Green cũng cho biết cô đã gắn bó với người bạn trai hiện tại được 3 năm. Anh là điểm tựa tinh thần cho cô trong hành trình hồi phục, lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cả hai dự định tổ chức đám cưới trong năm nay.

10 tháng sau khi gặp phải biến cố, Green quay lại trường y thuộc Đại học King's College London trên chiếc xe lăn. Đến năm 2021, cô chính thức tốt nghiệp và bắt đầu hành nghề bác sĩ.

Ngay cả trong những lúc tuyệt vọng nhất, Green chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ giấc mơ khoác chiếc áo blouse trắng để làm nghề.

Giờ đây, Green hy vọng có thể chia sẻ rộng rãi câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật.