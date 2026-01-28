TPHCM thay sách giáo khoa mới

Các trường học tại TPHCM sẽ không còn sử dụng bộ sách giáo khoa "Chân trời sáng tạo" là tài liệu học tập chính thức từ năm học 2026-2027 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Sở GD&ĐT TPHCM vừa gửi tới các cơ sở giáo dục.

Theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, việc sử dụng bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc sẽ bắt đầu từ năm học 2026-2027. Hồi cuối tháng 12/2026, bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" được Bộ GD&ĐT chọn là bộ chính thức thay thế việc sử dụng 3 bộ hiện hành.

TPHCM là một trong những địa phương nằm trong nhóm phải thay SGK mới. Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh tới các cơ sở giáo dục triển khai sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra đánh giá học sinh và các hoạt động liên quan đến SGK theo đúng Chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo tính linh hoạt, chủ động trong tổ chức dạy học của nhà trường.

Sở yêu cầu nhà trường có trách nhiệm cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” dưới sự hướng dẫn của nhà xuất bản vào tuần này.

Đồng thời, các trường cần hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản SGK, không viết, vẽ vào SGK để sử dụng tiết kiệm, lâu dài.

"Nghiêm cấm hành vi ép học sinh mua mới khi SGK còn có thể sử dụng được", chỉ đạo của Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh.

Đối với những bộ SGK đã được phê duyệt trước đó, các trường chủ động xây dựng phương án sử dụng làm tài liệu tham khảo, bổ trợ nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông và phù hợp với điều kiện thực tế; không gây xáo trộn, lãng phí; không làm phát sinh thêm gánh nặng cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Nhằm đảm bảo chất lượng dạy học nội dung địa phương, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ động bồi dưỡng đội ngũ nhân sự và triển khai tập huấn chuyên môn theo đúng lộ trình đề ra.

Học sinh TPHCM trong một tiết học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện hiệu quả chương trình và SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt lựa chọn, đảm bảo đạt được mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực học sinh.

Đồng thời xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo sau mỗi học kỳ, học sinh đạt mức độ nhận thức và năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình; đồng thời tạo điều kiện để học sinh có năng lực, khả năng học tập tốt được phát triển tối đa năng lực cá nhân.

Mặt khác, các trường cũng tiến hành rà soát và dự báo số lượng học sinh của từng khối lớp để dự toán nhu cầu, kinh phí trang bị SGK cho học sinh và cho thư viện nhà trường (3-5 bộ/môn/khối lớp).

Các trường phổ thông thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đề xuất mua sắm đảm bảo những vật dụng tối thiểu cần có, đặc biệt là thiết bị phục vụ thực hành, thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng tin học, thư viện, hạ tầng chuyển đổi số với cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ.

Đồng thời, Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh rà soát biên chế, đề xuất nhu cầu tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, trình độ theo quy định.