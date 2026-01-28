Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh cả nước: Nhiều nơi nghỉ xả láng
(Dân trí) - Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 cho học sinh. Đáng chú ý, có nơi học sinh nghỉ tới 16 ngày, trong khi một số nơi khác lại có lịch nghỉ ngắn hơn đáng kể.
Học sinh tại TPHCM, Cần Thơ sẽ có kỳ nghỉ Tết chính thức kéo dài 11 ngày từ 12 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Tại Hà Tĩnh, học sinh cũng nghỉ 11 ngày nhưng thời gian từ 13 đến hết 23/2 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng).
Bên cạnh đó, ngoài 11 ngày nghỉ chính thức, các trường học ở TPHCM có thể bố trí cho giáo viên, học sinh nghỉ dài hơn nhưng không quá 2 tuần.
Vì ngày 12/2 rơi vào thứ năm, nhiều nhà trường đã chủ động cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (từ ngày 9 đến 11/2). Như vậy, cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần liền trước, học sinh có thể nghỉ Tết lên đến 16 ngày.
Tương tự, các tỉnh như An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long cho học sinh nghỉ 14 ngày, từ 9 đến hết 22/2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) để thuận tiện cho việc di chuyển và đón Tết của các gia đình xa quê.
Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh miền Bắc kéo dài lịch nghỉ Tết đến 14 ngày. Lịch chính thức của tỉnh này từ 16 đến 28/2 (13 ngày), nhưng do ngày 1/3 là chủ nhật, học sinh đến 2/3 mới phải đến trường. Đây là địa phương cho học sinh quay lại trường muộn nhất cả nước.
Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai thường ưu tiên cho học sinh nghỉ dài hơn khoảng 14 ngày để phù hợp với đặc thù văn hóa các dân tộc.
Hà Nội hiện là địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất. Học sinh Thủ đô sẽ nghỉ khoảng 9 ngày, tính cả nghỉ cuối tuần.
Cụ thể, học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị giáo dục sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính thức kéo dài 5 ngày.
Thời gian nghỉ bao gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ hai ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2 (mùng 4 tháng Giêng). Tính cả 4 ngày cuối tuần trước và sau Tết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Thủ đô sẽ kéo dài 9 ngày.
Bảng tổng hợp lịch nghỉ Tết 2026 của các tỉnh thành:
|Tỉnh/thành phố
Lịch nghỉ
(Dương lịch)
Lịch nghỉ
(Âm lịch)
Số ngày
Ghi chú
|Hà Nội
|16-20/2
(29 tháng Chạp - 4 tháng Giêng)
|5 ngày
|Cộng cuối tuần: 9 ngày
|TPHCM
|12-22/2
(25 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|11 ngày
|Cao nhất đến 16 ngày
|Hải Phòng
14-22/2
(27 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|9 ngày
|Đà Nẵng
14-22/2
(27 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|9 ngày
|Huế
14-22/2
(27 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|9 ngày
|Cần Thơ
|12-22/2
(25 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|11 ngày
|Tuyên Quang
|Đang cập nhật
|Cao Bằng
|Đang cập nhật
|Lai Châu
|Đang cập nhật
|Lào Cai
9-22/2
(22 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|14 ngày
|Thái Nguyên
|Đang cập nhật
|Điện Biên
|Đang cập nhật
|Lạng Sơn
|Đang cập nhật
|Sơn La
|Đang cập nhật
|Phú Thọ
|Đang cập nhật
|Bắc Ninh
|Đang cập nhật
|Quảng Ninh
16-28/2
(29 tháng Chạp - 12 tháng Giêng)
|14 ngày
|Cộng gộp đến 14 ngày
|Hưng Yên
|Đang cập nhật
|Ninh Bình
|Đang cập nhật
|Thanh Hoá
|Đang cập nhật
|Nghệ An
|Đang cập nhật
|Hà Tĩnh
13-23/2
(26 tháng Chạp - 7 tháng Giêng)
|11 ngày
|Quảng Trị
|Đang cập nhật
|Quảng Ngãi
|Đang cập nhật
|Gia Lai
|12-22/2
(25 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|11 ngày
|Đắk Lắk
|Đang cập nhật
|Khánh Hoà
|12-22/2
(25 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|11 ngày
|Lâm Đồng
9-22/2
(22 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|14 ngày
|Đồng Nai
11-22/2
(24 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|12 ngày
|Tây Ninh
11-22/2
(24 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|12 ngày
|Đồng Tháp
|Đang cập nhật
|An Giang
9-22/2
(22 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|14 ngày
|Vĩnh Long
11-24/2
(24 tháng Chạp - 8 tháng Giêng)
|14 ngày
|Cà Mau
9-22/2
(22 tháng Chạp - 6 tháng Giêng)
|14 ngày
Trước đó, Chính phủ chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bắt đầu từ 14 đến hết 22/2, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tổng 9 ngày.
Còn theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó kỳ I kết thúc trước ngày 18/1, kỳ II trước 31/5.