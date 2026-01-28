Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh cả nước: Nhiều nơi nghỉ xả láng

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày (Ảnh minh hoạ: Mạnh Quân).

Học sinh tại TPHCM, Cần Thơ sẽ có kỳ nghỉ Tết chính thức kéo dài 11 ngày từ 12 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Tại Hà Tĩnh, học sinh cũng nghỉ 11 ngày nhưng thời gian từ 13 đến hết 23/2 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng).

Bên cạnh đó, ngoài 11 ngày nghỉ chính thức, các trường học ở TPHCM có thể bố trí cho giáo viên, học sinh nghỉ dài hơn nhưng không quá 2 tuần.

Vì ngày 12/2 rơi vào thứ năm, nhiều nhà trường đã chủ động cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (từ ngày 9 đến 11/2). Như vậy, cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần liền trước, học sinh có thể nghỉ Tết lên đến 16 ngày.

Tương tự, các tỉnh như An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Vĩnh Long cho học sinh nghỉ 14 ngày, từ 9 đến hết 22/2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) để thuận tiện cho việc di chuyển và đón Tết của các gia đình xa quê.

Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh miền Bắc kéo dài lịch nghỉ Tết đến 14 ngày. Lịch chính thức của tỉnh này từ 16 đến 28/2 (13 ngày), nhưng do ngày 1/3 là chủ nhật, học sinh đến 2/3 mới phải đến trường. Đây là địa phương cho học sinh quay lại trường muộn nhất cả nước.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai thường ưu tiên cho học sinh nghỉ dài hơn khoảng 14 ngày để phù hợp với đặc thù văn hóa các dân tộc.

Hà Nội hiện là địa phương cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất. Học sinh Thủ đô sẽ nghỉ khoảng 9 ngày, tính cả nghỉ cuối tuần.

Cụ thể, học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị giáo dục sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính thức kéo dài 5 ngày.

Thời gian nghỉ bao gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ hai ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2 (mùng 4 tháng Giêng). Tính cả 4 ngày cuối tuần trước và sau Tết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh Thủ đô sẽ kéo dài 9 ngày.

Bảng tổng hợp lịch nghỉ Tết 2026 của các tỉnh thành: