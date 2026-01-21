TPHCM: Không dùng dầu chiên lại, đồ nhựa một lần trong bữa ăn bán trú

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TPHCM ăn suất ăn bán trú tại trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Các quy định mới yêu cầu tăng cường quản lý bữa ăn học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trường học theo hướng dẫn mới đây của Bộ Y tế vừa được Sở GD&ĐT TPHCM triển khai đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, các trường có tổ chức bữa ăn bán trú phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong khâu chế biến, bảo quản và phục vụ suất ăn tại bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn.

Không sử dụng dầu chiên lại, hạn chế tối đa hộp xốp

Một trong những nội dung được ngành giáo dục TPHCM nhấn mạnh là việc không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, không pha trộn dầu cũ với dầu mới nhằm tiết kiệm chi phí.

Dầu ăn sử dụng trong bếp trường học phải có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và được theo dõi nhập - xuất - sử dụng hằng ngày. Các bếp ăn cần loại bỏ ngay dầu có mùi lạ, đổi màu, nổi bọt, có nhiều cặn sau quá trình chiên rán.

Bên cạnh đó, hộp xốp không dùng để chứa thức ăn nóng, nhiều dầu mỡ hoặc thực phẩm chua. Hộp xốp chỉ dùng một lần và tạm thời. Các trường không hâm nóng thức ăn trong hộp xốp bằng lò vi sóng.

Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc không sử dụng túi nhựa, bao bì nhựa tái chế, không rõ nguồn gốc để đựng thực phẩm; hạn chế tối đa túi nilon để đựng thức ăn nóng, nhiều dầu mỡ.

Các ly, khay, tô nhựa mỏng, muỗng nhựa dùng một lần trong bữa ăn học sinh cũng cấm sử dụng. Trường hợp bắt buộc sử dụng vật liệu dùng một lần phải bảo đảm nguồn gốc rõ ràng và đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngành giáo dục khuyến khích nhà trường ưu tiên sử dụng các vật liệu an toàn như inox, sứ, thủy tinh hoặc bao bì đạt chuẩn an toàn thực phẩm.

Giám sát chất lượng và giá thành

Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định; vận hành bếp theo nguyên tắc “một chiều” (tiếp nhận - sơ chế - chế biến - chia suất - rửa), phân định khu sạch - khu bẩn; kiểm soát côn trùng, động vật gây hại; vệ sinh hằng ngày và ghi chép nhật ký.

Người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống phải được khám sức khỏe định kỳ, tập huấn và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định…

Các đơn vị thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu theo quy định; kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình tiếp phẩm - chế biến - chia suất - phục vụ; giám sát chất lượng bữa ăn, giá thành và định lượng theo suất.

Trường học công khai thực đơn hàng tuần theo quy định (Ảnh: Huyên Nguyễn).

100% thực phẩm phải truy xuất được nguồn gốc

Sở GD&ĐT yêu cầu 100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Mỗi lô hàng cần có đầy đủ thông tin truy xuất, thời gian giao nhận và xác nhận của người giao, người nhận.

“Tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Huỳnh Thị Như Trang nhấn mạnh.

Các trường chỉ ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm đối với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lựa chọn, thẩm định công khai, minh bạch.

Hồ sơ liên quan đến bữa ăn bán trú như hợp đồng, hóa đơn, sổ kiểm thực ba bước, sổ lưu mẫu và nhật ký vệ sinh phải lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Việc xây dựng thực đơn bán trú được yêu cầu căn cứ theo Hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường của Bộ Y tế, bảo đảm cân đối các nhóm chất, đa dạng thực phẩm và phù hợp độ tuổi học sinh.

Thực đơn không lặp lại trong 2 tuần liên tiếp, ưu tiên thực phẩm theo mùa, hạn chế muối, đường và chất béo không có lợi.

Các cơ sở giáo dục tổ chức tự kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với bếp ăn, căng tin, nguồn nước và khu vệ sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức tự kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với bếp ăn, căng tin, nguồn nước và khu vệ sinh. Việc giám sát được thực hiện hằng ngày, có sự phối hợp của ban đại diện cha mẹ học sinh và cơ quan y tế, chức năng khác của địa phương.

Trong trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhà trường phải kích hoạt phương án xử lý khẩn, đưa học sinh đến cơ sở y tế, niêm phong mẫu thức ăn và báo cáo trong vòng 60 phút kể từ khi phát hiện sự cố.