Siết đầu vào bác sĩ nội trú, mỗi người chỉ được dự thi một lần trong đời

Các bác sĩ nội trú Đại học Y Dược TPHCM trong lễ tốt nghiệp năm 2024 (Ảnh: Lâm Ngọc).

Đại học Y Dược TPHCM vừa công bố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh sau đại học. Trong đó có những nội dung đề cập đến kỳ thi bác sĩ nội trú luôn được chú ý.

Những năm trước, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú của trường thực hiện 4 bài thi trắc nghiệm, gồm: Tiếng Anh, môn cơ sở tổng hợp (Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh, Y sinh học di truyền) và 2 môn chuyên ngành.

Năm 2026, lần đầu tiên nhà trường bổ sung thêm phần thi đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành Y với các điều kiện rất khắc nghiệt. Việc đào tạo bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y, đã được triển khai từ lâu tại nhiều quốc gia phát triển và tại Việt Nam từ năm 1974.

Đây là con đường quan trọng để hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, có năng lực thực hành lâm sàng vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Đại học Y Dược TP HCM là một trong 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú ở Việt Nam.

Kỳ thi chỉ dành cho những bác sĩ hệ chính quy trong năm tổ chức kỳ thi tuyển sinh hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thuộc ngành học đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi, đạt loại khá trở lên và không thi lại môn thi tốt nghiệp.

Trong các năm học đại học, thí sinh không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).

Ngoài sửa đổi quy chế tuyển sinh bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Dược TPHCM điều chỉnh thêm một số điều kiện với đầu vào thạc sĩ, chuyên khoa I, II.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt trao bằng cho học viên tốt nghiệp bậc đào tạo sau đại học (Ảnh: UPM).

Với chương trình thạc sĩ, trường có hai hình thức: xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, người học diện xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì bằng trung bình như trước. Trường hợp bằng loại khá, họ phải chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học.

Nhóm đăng ký vào chương trình bác sĩ chuyên khoa I, II phải có thâm niên công tác tối thiểu 9 tháng ở chuyên ngành dự thi, ngoài các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ hành nghề.

Các minh chứng này phải được hội đồng khoa học và đào tạo của nhà trường xem xét, thông qua.

Theo nhà trường, việc sửa đổi quy chế được đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ sau đại học.