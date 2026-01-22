Siết đầu vào bác sĩ nội trú, mỗi người chỉ được dự thi một lần trong đời
(Dân trí) - Ngoài 4 bài thi trắc nghiệm, kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú 2026 của Đại học Y Dược TPHCM bổ sung thêm phần thi phỏng vấn. Đây là kỳ thi vô cùng khắc nghiệt, thí sinh chỉ được dự thi một lần trong đời.
Đại học Y Dược TPHCM vừa công bố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh sau đại học. Trong đó có những nội dung đề cập đến kỳ thi bác sĩ nội trú luôn được chú ý.
Những năm trước, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú của trường thực hiện 4 bài thi trắc nghiệm, gồm: Tiếng Anh, môn cơ sở tổng hợp (Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh, Y sinh học di truyền) và 2 môn chuyên ngành.
Năm 2026, lần đầu tiên nhà trường bổ sung thêm phần thi đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.
Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành Y với các điều kiện rất khắc nghiệt. Việc đào tạo bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y, đã được triển khai từ lâu tại nhiều quốc gia phát triển và tại Việt Nam từ năm 1974.
Đây là con đường quan trọng để hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, có năng lực thực hành lâm sàng vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Đại học Y Dược TP HCM là một trong 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú ở Việt Nam.
Kỳ thi chỉ dành cho những bác sĩ hệ chính quy trong năm tổ chức kỳ thi tuyển sinh hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thuộc ngành học đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi, đạt loại khá trở lên và không thi lại môn thi tốt nghiệp.
Trong các năm học đại học, thí sinh không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).
Ngoài sửa đổi quy chế tuyển sinh bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Dược TPHCM điều chỉnh thêm một số điều kiện với đầu vào thạc sĩ, chuyên khoa I, II.
Với chương trình thạc sĩ, trường có hai hình thức: xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, người học diện xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, thay vì bằng trung bình như trước. Trường hợp bằng loại khá, họ phải chứng minh năng lực nghiên cứu khoa học.
Nhóm đăng ký vào chương trình bác sĩ chuyên khoa I, II phải có thâm niên công tác tối thiểu 9 tháng ở chuyên ngành dự thi, ngoài các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ hành nghề.
Các minh chứng này phải được hội đồng khoa học và đào tạo của nhà trường xem xét, thông qua.
Theo nhà trường, việc sửa đổi quy chế được đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ sau đại học.
Xây dựng đề án hỗ trợ bác sĩ nội trú
Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, giai đoạn 2018-2024, chỉ khoảng 28% bác sĩ nội trú tốt nghiệp được tuyển dụng vào các cơ sở y tế công lập của thành phố.
Tại các bệnh viện công lập, tỷ lệ bác sĩ nội trú chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng số bác sĩ, được đánh giá là còn thấp so với nhu cầu thực tế.
Theo ghi nhận từ các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó nổi bật là thiếu chính sách hỗ trợ tài chính cho bác sĩ nội trú.
Trước đây, học viên nội trú được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí, nhưng hiện nay không chỉ phải tự chi trả học phí cao mà còn thiếu các chính sách đãi ngộ sau tốt nghiệp.
Ngoài ra, trong thời gian đào tạo, bác sĩ làm việc lâm sàng toàn thời gian tại bệnh viện nhưng hầu như không có thu nhập ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt tại đô thị lớn rất cao.
Sở Y tế TPHCM đã xây dựng đề án chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, dự kiến trình UBND TPHCM ban hành trong thời gian tới.
Đề án nhằm tháo gỡ rào cản tài chính, thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ bác sĩ nội trú, nhất là ở các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, hồi sức cấp cứu, thần kinh, lao, giải phẫu bệnh, pháp y, ngoại nhi.
Theo đề án, TPHCM sẽ hỗ trợ 100% học phí cho bác sĩ nội trú. Ngoài ra, những bác sĩ theo học các chuyên ngành khó thu hút sẽ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt bằng 2 lần mức lương cơ sở mỗi tháng trong thời gian đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ nội trú sẽ được các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tuyển dụng, bố trí công tác và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, trở thành lực lượng kế thừa cho ngành y tế thành phố.