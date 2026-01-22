13 đề tài của học sinh TPHCM thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM cử 13 dự án đạt giải nhất đại diện cho thành phố tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
Chiều 22/1, Sở GD&ĐT TPHCM công bố kết quả vòng tuyển chọn cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2025-2026.
Trong số 120 dự án khoa học kỹ thuật xuất sắc tranh tài, được tuyển chọn từ gần 1.600 dự án cấp thành phố, Sở GD&ĐT TPHCM đã chọn ra 13 giải nhất. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tới 4 dự án.
Danh sách 13 giải nhất gồm:
Các dự án được lựa chọn trải rộng ở nhiều lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, y sinh, môi trường, giáo dục hòa nhập, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững văn hoá, du lịch...
Nhiều đề tài thể hiện rõ xu hướng ứng dụng AI, học sâu, công nghệ thông minh để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội, từ sức khỏe tâm thần học sinh, hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Dự kiến cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 dành cho học sinh trung học sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3 tới.
Xem kết quả cuộc thi
Các trường học đăng nhập trang https://truonghoithi.hcm.edu.vn/ ; xem thông tin mục Thông tin bài dự thi và cột Kết quả của danh sách thí sinh dự thi.
Thông tin về việc đạt giải (nếu có) sẽ hiển thị ở cột Kết quả.