100.000 thí sinh sẽ thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính

Ngay trong tháng 4-5/2026, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô lớn, dự kiến khoảng 100.000 thí sinh.

Nội dung này nằm trong lộ trình chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027.

Việc thử nghiệm câu hỏi là một phần của quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Quá trình thử nghiệm cũng phục vụ công tác chuẩn bị cho việc thi trên máy tính với phạm vi rộng.

Một năm sau đó, vào tháng 4-5/2027, Bộ GD&ĐT tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính; tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện được tổ chức cùng với hình thức trên giấy tại các điểm thi khác vào tháng 6/2027.

Năm học này, Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với hơn 100.000 học sinh (Ảnh minh họa: MOET).

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và đổi mới giáo dục, Bộ GD&ĐT đang khẩn trương chuẩn bị cho một bước tiến quan trọng: tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027.

Việc chuyển đổi sang hình thức thi mới được xây dựng trên một nền tảng pháp lý vững chắc và có lộ trình triển khai chi tiết, kéo dài từ nay đến năm 2027.

Ngay trong tháng 9 này, Bộ GD&ĐT đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề án xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các công việc cần hoàn thiện trong thời gian tới gồm: Triển khai xây dựng đề án, thử nghiệm câu hỏi, rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, ban hành quy trình, quy định…

Quá trình triển khai cụ thể như sau:

Thời gian Nội dung Tháng 9/2025 Bộ GD&ĐT thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề án xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tháng 10/2025-3/2026 Triển khai xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Tháng 4-5/2026 Thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100.000 thí sinh. Tháng 7/2026 Trình Chính phủ xem xét ban hành Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Tháng 8/2026 Rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết trên phạm vi toàn quốc để có lộ trình triển khai thi trên máy tính Tháng 10-12/2026 Ban hành quy trình, quy định, thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm thi này. Tháng 4-5/2027 Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính; Tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Tháng 6/2027 Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Bộ trong việc thử nghiệm câu hỏi thi tại các cơ sở giáo dục, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị về cơ sở vật chất.

Trong đó, cần đầu tư máy tính, phòng máy và các hệ thống khác bảo đảm việc tổ chức thi trên máy tính và phục vụ cho các mục tiêu phù hợp với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.