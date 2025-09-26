5 điều chỉnh quan trọng ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bộ GD&ĐT đã có phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, kỳ thi năm 2026 được giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, Bộ sẽ có một vài điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra, đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Cụ thể, sẽ có 5 điều chỉnh để thực hiện kỳ thi phù hợp hơn.

Thứ nhất, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Thứ hai, điều chỉnh lại một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Một số điều chỉnh như: Hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; Tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành 1 loại duy nhất là giấy báo dự thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Điểm mới khác là tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành giấy chứng nhận kết quả thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Thứ ba, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thứ tư, điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó, quy định tất cả các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ GD&ĐT được thực hiện qua hệ thống quản lý thi để giảm bớt các việc thủ công (gửi đĩa CD qua đường bưu điện) góp phần tăng tốc độ xử lý.

Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT có gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi, cao kỷ lục. Trong đó, Bộ tổ chức thi ở cả 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Lần đầu tiên, Bộ tổ chức thi theo phương án thi 2+2; với 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán và 2/9 môn học sinh tự chọn phù hợp với định hướng nghề ở giai đoạn THPT; có 36 tổ hợp đăng ký môn thi để học sinh lựa chọn. Thời gian tổ chức thi rút ngắn từ 4 buổi thi xuống còn 3 buổi thi.