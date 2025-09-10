TPHCM: Không xếp lịch học môn bắt buộc vào thứ bảy

Học sinh bậc THCS có thể học tới 8 tiết/ngày (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tối 10/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết đã yêu cầu các trường THCS sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, không dàn trải sang thứ bảy, tránh xáo trộn đời sống học sinh, phụ huynh.

Hiện nay, phần lớn trường THCS ở địa bàn TPHCM cũ dạy 2 buổi/ngày. Ngoài 29-29,5 tiết một tuần theo chương trình của Bộ GD&ĐT (chính khóa), các trường có thêm tiết dạy liên kết về STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, tin học quốc tế…

Do một số trường hiểu rằng quy định dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉ được dạy 7 tiết mỗi ngày, còn trước kia là 8 tiết nên cần xếp sang thứ bảy mới hết chương trình. Điều này, dẫn đến phản ứng của một số phụ huynh trong thời gian qua.

Giải thích rõ nội dung này, ông Quốc cho hay hướng dẫn của Bộ GD&ĐT là áp dụng cho chương trình chính khóa.

“Các trường có thể sắp xếp nội dung khác ở một số buổi, tức tối đa có thể dạy 8 tiết mỗi ngày", ông giải thích. Nói thêm, ông Quốc cho rằng trường học xếp lịch 4 tiết buổi sáng, 4 tiết buổi chiều sẽ thuận lợi về thời gian cho phụ huynh đưa đón.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các trường linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu giữa chương trình của Bộ và của nhà trường, nhưng Sở khuyến khích không để học sinh phải đi học vào thứ bảy.

Nếu có sắp xếp học cuối tuần, các trường nên dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh chưa đạt, hoặc tổ chức các câu lạc bộ thể thao trên tinh thần tự nguyện, chủ động của học sinh.

Tại hội nghị do Sở tổ chức sáng nay, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, lưu ý, với các nội dung dạy bổ trợ, chương trình nhà trường, các cơ sở giáo dục cần lựa chọn phù hợp, trên tinh thần tự nguyện, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh.