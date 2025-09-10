Phụ huynh tranh luận việc con phải đi học ngày thứ bảy: Sở GD&ĐT vào cuộc

Sinh hoạt gia đình thay đổi khi con học thứ bảy

Chị Minh, phụ huynh ở Trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú, cho biết thời khóa biểu của con chị, học lớp 7 năm nay có thêm 4 tiết vào sáng thứ bảy, áp dụng từ tuần tới. Các năm học trước, các con chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu (sáng và chiều).

Học sinh THCS ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

“Thời khoá biểu vừa được thông báo làm kế hoạch của gia đình tôi bị thay đổi. Cuối tuần là thời gian các gia đình đi chơi, hoạt động thể thao hoặc làm các công việc khác", chị Minh cho hay.

Phụ huynh này kiến nghị, cần linh hoạt tăng số tiết của chiều thứ hai đến thứ 6 bởi học sinh tan học lúc 15h45 là quá sớm, bố mẹ không phải ai cũng có điều kiện đón con giờ này.

“Cách khác là nhà trường có thể xếp các môn không bắt buộc, sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ bảy để thuận tiện cho học sinh", chị Minh nói.

Nhiều phụ huynh Trường THCS Lữ Gia, phường Phú Thọ cũng gửi đơn lên nhà trường phản ánh và đề xuất nguyện vọng xếp lịch để con không phải đi học vào thứ bảy.

Chị Nguyễn Thị Mai, phụ huynh trường này chia sẻ, học sinh THCS đã học 2 buổi/ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Còn nếu học vào cả sáng thứ bảy sẽ khiến các em thiếu thời gian nghỉ ngơi dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng và giảm hiệu quả học tập.

Cuối tuần cũng là thời điểm nhiều gia đình dành thời gian cùng con tham gia hoạt động ngoại khóa, học kỹ năng sống, thể thao hoặc nghỉ ngơi, du lịch ngắn ngày. Việc các con đi học thứ bảy, bố mẹ phải bố trí đưa đón con rất bất tiện và khó sắp xếp sinh hoạt gia đình vào thời điểm cuối tuần.

Học sinh Trường THCS Lữ Gia, TPHCM, nơi phụ huynh phản ánh về việc con phải đi học vào thứ bảy (Ảnh: Hoài Nam).

Con anh Mãi, học lớp 9, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Tân Sơn Hoà, cũng có 3 tiết học vào thứ bảy, trong khi chỉ học 2 buổi chiều trong tuần.

Anh Mãi cho hay: “Nếu tăng số tiết trong ngày hoặc xếp thêm một buổi chiều sẽ thuận tiện hơn cho các cháu vui chơi, đi du lịch cùng gia đình… vào cuối tuần".

Trái ngược với các phụ huynh mong không đi học thứ bảy, chị Hằng, phụ huynh có con học lớp 9, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, cho biết gia đình chị đã quen với việc cho con học thứ bảy từ những năm học trước.

Điều chị quan tâm là nhà trường sắp xếp để đảm bảo số tiết học, chương trình và làm sao con không phải đi học thêm nhiều. Chứ với chương trình dạy và thi khác nhau, áp lực học thêm sẽ rất lớn, nếu con nghỉ vào thứ bảy chị cũng sẽ sắp xếp cho con đi học thêm.

Xem xét, linh hoạt khi tổ chức dạy học vào thứ bảy

Lý do nhiều trường học điều chỉnh thời khóa biểu, dạy học vào thứ bảy do theo quy định của Bộ GD&ĐT về dạy học 2 buổi, mỗi ngày không quá 7 tiết. Trước đây, các trường được dạy tối đa 8 tiết, giờ phải cắt 1 tiết nên nhiều trường chuyển dồn sang sáng thứ bảy nhằm đảm bảo số tiết.

Quy định của Bộ cho phép khối THCS, THPT được dạy tới 11 buổi trong tuần. Việc các trường tổ chức học sáng thứ 7 vẫn đảm bảo theo quy định.

Bà Nguyễn Thuỵ Ái, Hiệu trưởng Trường THPT Lữ Gia cho biết, trường đã nắm thông tin phản ánh của phụ huynh về việc học vào thứ bảy và cũng đã có phản hồi đến phụ huynh.

Theo bà Ái, trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ 7 năm trước. Trước đây, trường tổ chức 8 tiết/tuần nên thời khoá biểu thu xếp được từ thứ hai đến thứ sáu.

Hiện nay, thực hiện theo quy định dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT không quá 7 tiết/ngày, trường không dám tổ tổ chức dư tiết thứ 8 nào trong tuần. Việc tổ chức theo quy định 7 tiết/ngày không sắp xếp đủ trong tuần nên trường buộc phải tổ chức cho học sinh học vào thứ 7 nhằm đảm bảo phát triển năng lực toàn diện học sinh, ngoài chương trình 2018, phải có các bộ môn khác như kỹ năng sống, STEM…

Bà Ái cho hay, phụ huynh khi con vào lớp 6 đều có đơn cho con nhập học tại trường, nhà trường công khai đầy đủ chương trình giảng dạy 2 buổi/ngày.

Nhiều gia đình gặp khó khăn khi con đi học vào thứ bảy (Ảnh: Hoài Nam).

Theo bà Ái, việc thay đổi thói quen không đi học vào thứ bảy lâu nay gây ra nhiều xáo trộn, sắp xếp sinh hoạt cuối tuần của nhiều gia đình. Sau khi nhà trường trao đổi, đến nay hầu hết phụ huynh đã đồng thuận nhưng cũng còn một số phụ huynh ý kiến mong muốn con không đi học vào thứ bảy.

Bà Ái cũng tâm tư rằng, khi tổ chức học thứ bảy, trường phát sinh thêm chi phí điện nước, tất cả nhân viên các bộ phận từ văn phòng, bảo vệ, lao công cũng phải tham gia để phục vụ cho việc dạy học. Chi phí hoạt động của trường vì thế tăng lên rất nhiều.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đối với những trường đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày, các tiết học vào sáng thứ bảy chỉ được triển khai khi có nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Đối với những trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, nhà trường ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần; chỉ khi thực sự không đủ điều kiện mới bố trí tiết học sáng thứ bảy để bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc tổ chức dạy học vào thứ 7 cần được xem xét, cân nhắc linh hoạt trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu thực tiễn của từng trường, từng địa bàn.

Ông Quốc cho biết thêm trong sáng nay (10/9), Sở đã có buổi họp trực tuyến với tất cả các hiệu trưởng trường phổ thông, cán bộ phụ trách văn hoá - xã hội của 168 phường, xã trên địa bàn TPHCM (bao gồm cả ba khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học 2025-2026. Tại buổi họp này, Sở có hướng dẫn cụ thể các đơn vị về việc dạy 2 buổi/ngày.

Quan điểm của Sở GD&ĐT TPHCM khi thực hiện dạy học 2 buổi/ngày là nhằm đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông một cách khoa học; giảm áp lực học tập cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Tuy nhiên, việc thực hiện phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của từng địa phương, từng nhà trường.

Ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh việc thực hiện dạy 2 buổi/ngày sẽ được triển khai linh hoạt, bảo đảm đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Các trường sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gồm tăng thêm thời lượng cho phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như dành quỹ thời gian thích hợp cho các hoạt động giáo dục, trải nghiệm và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Như vậy số tiết tăng thêm không cứng nhắc theo một con số cụ thể mà tùy thuộc vào từng cấp học, từng loại hình trường và nhu cầu thực tiễn của học sinh nhưng vẫn phải nằm trong khung pháp lý do Bộ GD&ĐT quy định.

*Tên phụ huynh được thay đổi