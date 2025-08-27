TPHCM được cấp chỉ tiêu thi HSG quốc gia nhiều nhất cả nước

Theo đó, kể từ năm học 2025-2026, mỗi tỉnh thành không thực hiện sắp xếp, sáp nhập sẽ được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Các tỉnh thành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính có chỉ tiêu riêng. Được nhiều chỉ tiêu nhất là TPHCM với 40 thí sinh/đội tuyển/môn thi. Các tỉnh mới sáp nhập từ 2-3 tỉnh cũ sẽ có tương ứng 20-30 thí sinh cho mỗi đội tuyển của từng môn thi.

Ví dụ Tuyên Quang sáp nhập từ 2 tỉnh cũ là Tuyên Quang và Hà Giang nên có tối đa 20 thí sinh/đội tuyển/môn thi. Ninh Bình sáp nhập từ 3 tỉnh cũ là Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam nên có tối đa 30 thí sinh/đội tuyển/môn thi.

Chi tiết số lượng thí sinh tối đa cho mỗi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của từng môn thi tại 23 tỉnh thành sau sáp nhập như sau:

Quy định hiện hành về số thí sinh đối đa cho mỗi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia được thực hiện theo Thông tư số 17 ban hành năm 2023. Theo đó, trừ Hà Nội và TPHCM được tối đa 20 thí sinh/đội tuyển, các tỉnh còn lại chỉ được 10 thí sinh/đội tuyển.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hàng năm được tổ chức với các môn: toán, lý, hoá, sinh, tin học, ngữ văn, sử, địa và ngoại ngữ. Nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nội dung dạy học các môn chuyên cấp THPT.