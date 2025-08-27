Một ngành có điểm chuẩn hơn điểm sàn gần 14 điểm, vượt cả sư phạm

Điểm chuẩn cao hơn điểm sàn đến 13,7 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là mức kỷ lục khoảng cách giữa điểm sàn và điểm chuẩn được ghi nhận trong mùa tuyển sinh năm nay.

Khoảng cách này xuất hiện ở ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hoá (đào tạo bằng tiếng Việt) tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hoá (đào tạo bằng tiếng Việt) tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có điểm sàn chỉ 15 nhưng điểm chuẩn lên đến 28,7, cách 13,7 điểm (Ảnh: N.T).

Khoảng cách 12-13 điểm giữa điểm sàn và điểm chuẩn cũng xuất hiện ở hàng loạt ngành nghề khác của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Cụ thể, điểm sàn chỉ 15 nhưng điểm chuẩn của ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học (đào tạo tiếng Việt) có điểm chuẩn 28,35, cách điểm sàn 13,35 điểm; ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) có điểm chuẩn 27,7, cách điểm sàn 12,7 điểm; ngành Robot và trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 27,5, cách điểm sàn 12,5 điểm…

Hàng loạt ngành nghề đào tạo khác của trường này có điểm chuẩn cách điểm sàn từ 8 đến 12 điểm. Riêng ngành có điểm chuẩn thấp nhất vào trường này là ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất với 21,1 điểm chuẩn cũng đã cao hơn điểm sàn hơn 6 điểm.

Khoảng cách lớn giữa điểm sàn và điểm chuẩn năm nay cũng tập trung ở nhiều ngành đào tạo sư phạm, đặc biệt ở hai ngành đào tạo sư phạm tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế).

Cụ thể, điểm sàn của hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung của hai trường trên cùng có mức điểm sàn xét tuyển 19 điểm, mức điểm sàn tối thiếu của ngành Sư phạm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong khi điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung của hai trường đại học ngoại ngữ này là 30 điểm, cách điểm sàn 11 điểm.

Ngành Sư phạm tiếng Nhật và Sư phạm tiếng Hàn Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có điểm chuẩn 28,1 và 27,81, cách điểm sàn lần lượt 9,1 và 8,81 điểm.

Ngành Sư phạm tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) có điểm chuẩn 27,4, cách điểm sàn 8,4 điểm. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trường này có điểm sàn 16, điểm chuẩn lên đến 26,5, cách nhau đến 10,5 điểm.

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cũng có hàng loạt ngành có điểm chuẩn cách điểm sàn xa vời vợi.

Năm 2025, tất cả các ngành của trường này có điểm sàn 19. Trong đó, điểm chuẩn tổ hợp C00 của ngành Tâm lý học 29, cách 10 điểm; ngành Quan hệ công chúng có điểm chuẩn 28,95, cách điểm sàn 9,95; ngành Báo chí có điểm chuẩn 28,2, cách điểm sàn 9,2 điểm.

Một số ngành khác điểm chuẩn cách điểm sàn đến 8-9 điểm như Đông Phương học, Lịch sử, Hàn Quốc học, Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Xã hội học, Văn học, Văn hoá học…

Điểm sàn và điểm chuẩn trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học là các yếu tố được các thí sinh quan tâm nhiều nhất. Qua mức điểm sàn và điểm chuẩn của các năm, các thí sinh năm sau có thể đánh giá được tổng quan mức độ quan tâm, cạnh tranh và sức nóng của nhiều ngành nghề, của các trường.

Điểm chuẩn năm 2025 nhiều biến động bất ngờ, nhiều ngành làm thí sinh "hụt hơi" (Ảnh: Hoài Nam).

Với điểm chuẩn “nhảy múa” và nhiều biến động như năm nay, nhiều bất ngờ xảy ra khi không ít ngành, không ít trường có điểm trúng tuyển tăng cao. Điểm chuẩn nhiều ngành, nhiều trường tăng cao so với điểm sàn vượt qua mọi dự đoán cũng như làm thí sinh “hụt hơi”.

Nhưng ngược lại, cũng ghi nhận tại nhiều trường, nhiều ngành nghề có mức điểm chuẩn bằng hoặc chỉ cao hơn điểm sàn 1-2 điểm.

Có thể kể đến một loạt ngành ở Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Văn Hiến... có điểm chuẩn bằng đúng với điểm sàn, mở rộng cơ hội trúng tuyển vào đại học cho thí sinh.