TPHCM công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm 2026

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi năm nay ghi nhận sự tham gia của 242 trường THPT trên toàn địa bàn. Đáng chú ý, có đến 223 trường có học sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ ấn tượng 92,15%.

Trong đó, các trường chuyên và trường có bề dày truyền thống vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu với số lượng giải thưởng áp đảo.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 305 giải. Tiếp theo là THPT chuyên Lê Quý Đôn 202 giải, chuyên Trần Đại Nghĩa 177 giải, Gia Định 156 giải, Nguyễn Thượng Hiền 142 giải, Mạc Đĩnh Chi 125 giải, chuyên Hùng Vương 117 giải, Nguyễn Hữu Huân 115 giải.

Trong số 223 trường có giải thì 158 trường khối công lập (chiếm 70,85%) và khối tư thục có 65 trường (chiếm 29,15%).

Về xếp giải, có 41 trường có giải nhất, trong đó có 4 đại diện đến từ khối ngoài công lập.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 4/3 với hơn 9.000 thí sinh tranh tài. Để đảm bảo tính khách quan và chính xác, Sở GD&ĐT TPHCM đã thực hiện quy trình chấm thi và hồi phách chặt chẽ từ ngày 6/3 đến 10/3.

Về cơ cấu giải thưởng, giải nhất chiếm 5% tổng số thí sinh dự thi; giải nhì chiếm 20% tổng số thí sinh dự thi; giải ba chiếm 35% tổng số thí sinh dự thi. Việc xếp giải dựa trên nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp.