Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được chi trả lương ra sao?

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Gần đây, ông Trần Vĩnh Thụy (Tây Ninh), một giáo viên THCS, đã gửi thắc mắc đến cơ quan chức năng về quyền lợi của mình. Cụ thể, ông Thụy đã dạy đủ 19 tiết/tuần theo định mức tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, khi được nhà trường phân công dạy thêm 2 tiết bồi dưỡng học sinh giỏi, tổng số tiết vọt lên 21 tiết/tuần. Câu hỏi đặt ra là 2 tiết dư này sẽ được tính tiền tăng giờ theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT hay chỉ tính bằng 1 tiết định mức thông thường?

Giải đáp vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trong đó, theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, thời điểm chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo được thực hiện sau khi kết thúc năm học.

Để biết mình có được nhận tiền tăng giờ hay không, giáo viên cần nắm rõ công thức tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT.

Công thức tính số tiết dạy thêm = Tổng số tiết dạy thực tế/năm - Định mức tiết dạy/năm

Trong đó, tổng số tiết dạy thực tế trong một năm học bao gồm: Số tiết dạy thực tế trên lớp; Số tiết dạy được quy đổi; Số tiết dạy được tính thêm hoặc giảm định mức, số tiết dạy được tính vào số tiết dạy đủ/năm học theo quy định (nếu có).

Bộ GD&ĐT cũng đưa ra cảnh báo về nguyên tắc tài chính tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư này: Các nhiệm vụ đã nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ ra tiết dạy hoặc giảm định mức để tính tiền lương dạy thêm giờ (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định tổng số tiết dạy thêm giờ của giáo viên được thực hiện sau khi kết thúc năm học, không thực hiện theo từng tuần. Số tiết dạy thêm giờ được xác định căn cứ vào tổng số tiết dạy được tính thực tế trong năm học và định mức tiết dạy trong năm học.