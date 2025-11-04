Top 11 đơn vị dẫn đầu số GS, PGS đạt chuẩn năm 2025, Bách khoa Hà Nội số 1

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) đạt chuẩn năm 2025.

Danh sách các đơn vị có số lượng ứng viên GS và PGS đạt chuẩn năm 2025 đã cho thấy sự vượt trội của các cơ sở giáo dục đại học lớn.

Theo số liệu tổng hợp (ngoại trừ khối công an, quân đội), Đại học Bách khoa Hà Nội đứng ở vị trí số 1 với 30 ứng viên đạt chuẩn. Trong đó, có 3 ứng viên đạt chuẩn GS và 27 ứng viên đạt chuẩn PGS. Con số này cho thấy chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu tại trường vẫn tiếp tục được khẳng định ở mức cao.

Khu vực miền Nam cũng ghi nhận những kết quả ấn tượng. Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược TPHCM cùng chia sẻ vị trí thứ 2 với 22 ứng viên đạt chuẩn.

Danh sách 11 đơn vị có nhiều ứng viên được công nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2025, những đơn vị có cùng số lượng được xếp thứ tự ngẫu nhiên (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Cụm trường Y Dược cho thấy chất lượng nghiên cứu và chuyên môn cao, với sự góp mặt của Đại học Y Dược TPHCM ở top 3 và Trường Đại học Y Hà Nội ở top 7 (18 ứng viên).

Trong top 11, các trường thuộc khối kỹ thuật và kinh tế tiếp tục chiếm ưu thế. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (20 ứng viên), Trường Đại học Giao thông Vận tải (19 ứng viên) đều có mặt trong top 5.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng trong nhóm dẫn đầu với 18 ứng viên.

Đại học Kinh tế Quốc dân với 17 ứng viên và Học viện Kỹ thuật Quân sự với 16 ứng viên củng cố vị thế là những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Những đơn vị khác trong top 10 gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.