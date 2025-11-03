EU đầu tư 40 triệu euro hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Việt Nam là đối tác quan trọng của châu Âu trong giáo dục

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025, quy tụ hơn 300 đại diện đến từ hơn 100 trường đại học Việt Nam và 65 trường đại học châu Âu, cùng các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và đối tác phát triển.

Phát biểu khai mạc, ông Rafael de Bustamante - Đại diện lâm thời, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam - khẳng định: EU xem Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực, đồng thời là đối tác quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway).

Gói đầu tư 40 triệu euro cho giáo dục nghề nghiệp là cam kết mạnh mẽ của EU nhằm đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kỹ năng nghề, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với việc Pháp và Đức đóng góp thêm 10 triệu euro, tổng vốn đầu tư từ EU và nhóm châu Âu cho giáo dục nghề nghiệp Việt Nam sắp tới lên đến 50 triệu euro.

Bà Vũ Nguyễn Ngọc Anh, Quản lý dự án Eramus+, Phái đoàn EU tại Việt Nam, cho biết, Việt Nam được ghi nhận là quốc gia dẫn đầu châu Á về số dự án hợp tác phát triển năng lực giáo dục đại học (Ảnh: Hoàng Hồng).

Theo ông Rafael, hiện có hơn 150 dự án hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Cộng đồng nghiên cứu Việt Nam đã tham gia 19 dự án quốc tế về công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và y sinh – phản ánh vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong hệ sinh thái tri thức toàn cầu.

Tại sự kiện, Bà Vũ Nguyễn Ngọc Anh, Quản lý dự án Eramus+, Phái đoàn EU tại Việt Nam, cho biết, Việt Nam được ghi nhận là quốc gia dẫn đầu châu Á về số dự án hợp tác phát triển năng lực giáo dục đại học.

Cụ thể, Việt Nam tham gia 22 dự án, với 89 lượt trường đại học và viện nghiên cứu đồng hành, vượt qua Indonesia và Ấn Độ.

Theo chương trình Erasmus+, các trường đại học Việt Nam có thể tham gia 5 nhóm cơ hội chính. Nhóm trao đổi tín chỉ quốc tế (ICM) có mục đích hỗ trợ sinh viên, giảng viên trao đổi học tập tại các đại học châu Âu. Nhóm phát triển năng lực giáo dục đại học (CBHE) với các dự án hợp tác 2–3 năm nhằm đổi mới, hiện đại hóa hệ thống đại học. Nhóm Erasmus Mundus xây dựng và triển khai các chương trình thạc sĩ quốc tế đồng cấp bằng giữa nhiều trường. Nhóm Jean Monnet (JMA) hỗ trợ các mô-đun, trung tâm nghiên cứu về châu Âu trong trường đại học.

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), cho biết Erasmus+ đã góp phần quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam và mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

“Việt Nam có hơn 423 chương trình liên kết đào tạo quốc tế, trong đó một nửa hợp tác với châu Âu. Hơn 4.000 sinh viên và giảng viên đã tham gia Erasmus+, riêng năm 2025 có 44 ứng viên trúng học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus", bà Minh nói.

Theo Phái đoàn EU tại Việt Nam, ngân sách Erasmus+ giai đoạn 2021-2027 đã tăng lên 26,2 tỷ euro, đưa Việt Nam vào top 5 đối tác toàn cầu, top 3 khu vực châu Á, chỉ sau Ấn Độ và Nhật Bản.

Song hành với Erasmus+, EU đang triển khai Horizon Europe, chương trình nghiên cứu và đổi mới quy mô lớn nhất trong lịch sử, với ngân sách hơn 95 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027.

Horizon Europe đang mở rộng cơ hội hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, dữ liệu lớn, năng lượng xanh và công nghiệp số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột quan trọng trong hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Ông Duy cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia liên kết chính thức trong khuôn khổ Horizon Europe, mở rộng cầu nối tri thức và năng lực công nghệ.

Ở góc độ thực tiễn, bà Hoàng Thu Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Ngôn ngữ Italia, Đại học Hà Nội (HANU) - cho biết trường đã triển khai hơn 80 dự án Erasmus trong 10 năm, gửi hơn 850 sinh viên và giảng viên sang châu Âu trao đổi học thuật.

Khẩu hiệu của Trường Đại học Hà Nội là “HANU brings you to the world” (HANU đưa bạn ra thế giới) được bà Hoàng Thu Thuỷ nhắc đến như biểu tượng cho tác động thực chất của Erasmus+ đối với giáo dục Việt Nam, giúp nâng cao uy tín và tiêu chuẩn kiểm định quốc tế của các trường đại học.

Đề xuất EU hỗ trợ chính sách cho đề án 89

Cũng tại diễn đàn, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), nêu rõ mong muốn EU sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn của Đề án 89 về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đại học.

Ông cho biết, từ năm 2022 đến nay, Việt Nam đã cử 236 giảng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, trong đó chỉ có 58 người theo học tại các nước thuộc EU, trong khi con số này ở Úc và Anh lần lượt là 82 và 37.

Số giảng viên đi EU học tiến sỹ còn khiêm tốn do ba rào cản chính: Mức học bổng tối đa khoảng 25.000 USD/năm; sinh hoạt phí thấp so với chi phí thực tế tại châu Âu; yêu cầu đối tác phải nằm trong top 500 bảng xếp hạng quốc tế, trong khi nhiều trường châu Âu uy tín lại không tham gia xếp hạng.

Những quy định này đang hạn chế cơ hội hợp tác của các trường Việt Nam. Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu điều chỉnh để tăng tính linh hoạt, đồng thời hy vọng EU hỗ trợ chính sách, chia sẻ học bổng và học phí, giúp Việt Nam đạt mục tiêu đưa 7% giảng viên ra nước ngoài đào tạo tiến sĩ toàn phần.

Hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các quốc gia thành viên EU, chiếm gần 30% tổng số du học sinh Việt Nam trên toàn cầu. Quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở giáo dục, mà còn mở rộng sang nghiên cứu, công nghệ và đào tạo nghề, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) của EU.

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi - Plug in to Evolution” - một sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu thuộc Chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” của Liên minh châu Âu.

Chiến dịch hướng tới thúc đẩy phát triển kỹ năng, chuyển đổi xanh và hợp tác bền vững thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo hướng tới thế hệ trẻ. Tuần lễ Giáo dục châu Âu vì thế không chỉ là cầu nối giữa sinh viên Việt Nam và các trường đại học châu Âu, mà còn là một phần trong hành trình lan tỏa tinh thần học hỏi, sáng tạo và cùng nhau kiến tạo tương lai.