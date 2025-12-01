Học sinh TPHCM được nghỉ Tết Dương lịch 2026 mấy ngày?

Học sinh tiểu học ở TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sáng 1/12, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh Thành phố sẽ theo lịch nghỉ chung của cả nước.

Theo quy định chung, Tết Dương lịch (ngày 1/1) là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động và học sinh, sinh viên cả nước.

Năm 2026, ngày 1/1 rơi vào thứ năm. Do đó, thầy cô, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên cả nước sẽ được nghỉ chính thức 1 ngày, là ngày thứ năm, ngày 1/1/2026. Các em sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ sáu, ngày 2/1/2026.

Trong ngày nghỉ này, theo Bộ luật Lao động, thầy cô giáo được hưởng nguyên lương.

Như vậy, học sinh TPHCM sẽ nghỉ tết Dương lịch 1 ngày 1/1/2026.

Về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức năm 2026 của học sinh thành phố sẽ chờ UBND TPHCM ban hành. Tuy nhiên, các trường có thể chủ động sắp xếp kế hoạch miễn sao đảm bảo đủ số tuần thực học theo quy định của kế hoạch thời gian năm học 2025-2026.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM cũng dự kiến đề xuất học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần, tuy nhiên để tránh trường hợp thay đổi vào phút chót như các năm trước nên năm nay cũng như các địa phương khác, trong khung thời gian năm học, lịch nghỉ Tết sẽ theo quy định.

Sở cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất lịch nghỉ Tết sao cho trọn tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần.