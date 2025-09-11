Một trường đại học công khai chi tiết thu nhập của lãnh đạo, giảng viên

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM vừa công khai chi tiết thu nhập tháng 8 của hơn 900 cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trên cổng thông tin điện tử chính thức của nhà trường.

Tổng thu nhập của mỗi cá nhân bao gồm lương, phụ cấp và các khoản thu nhập bổ sung, truy lĩnh nếu có.

Theo danh sách này, mức thu nhập thực nhận của nhân sự tại trường đại học này từ gần 2 triệu đồng đến mức cao nhất gần 30 triệu đồng. Số người có mức thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng chiếm nhiều nhất.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: Hoài Nam).

Tổng thu nhập thực nhận của các thành viên trong Ban giám hiệu và Hội đồng trường ở mức từ gần 18 triệu đến gần 26 triệu đồng.

Cụ thể, trong nhóm này, người có thu nhập cao nhất là Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại có thu nhập thực nhận gần 26 triệu đồng.

Hai Phó hiệu trưởng còn lại có tổng thu nhập tương đương 21,5 triệu và 25,5 triệu đồng.

Chủ tịch hội đồng trường cũng là Bí thư Đảng ủy trường, có thu nhập gần 18 triệu đồng.

Theo danh sách công khai, người có thu nhập cao nhất trường này là một giáo sư làm việc tại phòng quản lý thực hành lâm sàng của trường, có tổng thu nhập gần 30 triệu đồng.

Tổng thu nhập của hơn 900 cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tháng 8 là gần 11,172 tỷ đồng.

Theo báo cáo 3 công khai năm học 2024-2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm 2024, trường thu học phí, lệ phí từ người học hơn 430 tỷ đồng; thu từ khoa học công nghệ, thu nhập ròng và từ hợp đồng, tài trợ ngân sách nhà nước gần 35 tỷ đồng.

Sau khi ông Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác về Sở Y tế TPHCM và vừa nghỉ việc mới đây, trường này vẫn đang khuyết hiệu trưởng.

PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành trường.