Thêm nhiều trường vào nhóm đại học "nghìn tỷ”: Nguồn tiền từ đâu?

Ba trường này gồm: Trường Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Trường Đại học Công thương TPHCM.

Theo thống kê đến tháng 6/2024 của Trường Đại học Y dược TPHCM, tổng thu năm 2023 của trường đạt 1.515 tỷ đồng.

Nguồn thu của trường này đến từ 2 nguồn gồm học phí 675 tỷ đồng và nguồn thu hợp pháp là 840 tỷ đồng.

Đây là trường y đầu tiên gia nhập câu lạc bộ các trường đại học "nghìn tỷ". Với con số 1.515 tỷ đồng. Ngay từ khi xuất hiện, nguồn thu của trường này đã vượt xa nhiều trường đại học nghìn tỷ lâu năm hơn.

Đáng chú ý, đây cũng là trường duy nhất trong nhóm các trường đại học "nghìn tỷ" hiện nay có nguồn thu từ học phí thấp hơn các nguồn thu khác.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đạt mức thu 1.120 tỷ đồng năm 2024 (Ảnh: Hoài Nam).

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là 1.120 tỷ đồng. Trong đó, học phí chiếm 976 tỷ đồng, tài trợ từ ngân sách và bên ngoài chỉ 13 tỷ.

Riêng thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 46 tỷ đồng; thu từ các nguồn khác 67 tỷ đồng.

Năm nay, nhà trường tuyển gần 8.000 sinh viên ở cơ sở TPHCM và phân hiệu tại Đồng Nai.

Học phí với khóa tuyển sinh 2025 ở mức 32-62 triệu đồng/năm, tăng hơn 12% so với năm ngoái và giữ lộ trình này cho đến năm học 2026-2027.

Với chương trình đại trà, sinh viên đóng khoảng 32,5-40 triệu đồng/năm. Với Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và chương trình Việt - Nhật, mức học phí tăng 4-7% so với năm 2024, ở mức 62 triệu đồng và 51 triệu đồng/năm.

Theo báo cáo, năm 2024, tổng thu nhập của Trường Đại học Công Thương TPHCM đạt 1.008,8 tỷ đồng, chính thức đưa trường gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu trên nghìn tỷ.

Dự kiến năm 2025, tổng thu của trường tiếp tục tăng lên 1.136,6 tỷ đồng. Trong đó, 80% doanh thu đến từ học phí, còn lại 20% từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các khoản thu dịch vụ khác.

Mức học phí đại học chính quy năm 2025 của trường dao động từ 120 triệu đồng đến gần 160 triệu đồng cho toàn khóa học (từ 3,5 đến 4 năm tuỳ ngành nghề).

Doanh thu của Trường Đại học Công thương TPHCM từ năm 2015 đến nay (Ảnh: N.T).

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 14 đại học có doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ, trong đó có 10 trường công lập và 4 trường tư.

10 trường công gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM.

4 trường đại học tư gồm Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang.

Đại học công lập có nguồn thu cao nhất hiện nay là Đại học Kinh tế TPHCM, tổng thu năm 2024 là 1.887 tỷ đồng.

Trong khoản 1.343 tỷ đồng thu từ giáo dục đào tạo, học phí chiếm 1.281 tỷ, còn lại là từ hợp đồng, tài trợ của nhà nước và bên ngoài. Thu nhập khác là 61 tỷ đồng.

Đặt biệt, thu nhập từ chuyển giao khoa học và công nghệ của Đại học Kinh tế TPHCM lên đến hơn 520 tỷ đồng, chiếm 27% nguồn thu.

Đại học Kinh tế TPHCM là trường công lập có doanh thu cao nhất cả nước (Ảnh: N.T).

Trong số 4 trường đại học tư thục có doanh thu nghìn tỷ ở Việt Nam, doanh thu của Trường Đại học FPT cao nhất với 4.300 tỷ đồng năm 2024. Trong đó, nguồn thu từ học phí chiếm hơn 3.900 tỷ đồng.