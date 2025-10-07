Học sinh có thể bị cách ly khỏi trường học nếu xúc phạm giáo viên, bạn bè

Thông tin trên vừa được đưa ra trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến đến hết ngày 16/10.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định hiện hành về xử phạt với các hành vi vi phạm, xúc phạm nhân phẩm bạn bè, nhà giáo nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự, chỉ dừng lại ở phạt tiền 5 đến 15 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm.

Nhưng tại điều 26 và 28 của dự thảo sửa đổi quy định, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng (kèm xin lỗi công khai trừ khi nạn nhân miễn yêu cầu này) đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể bạn bè, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Học sinh túm tóc, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học ở Hà Nội gây xôn xao dư luận (Ảnh: M. Hà).

Trường hợp học sinh có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo chưa đến mức xử lý hình sự nhưng hành vi có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động của trường, học sinh sẽ bị áp dụng thêm một trong các biện pháp “mạnh tay” như:

Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi quy định này nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ không chỉ đối với giáo viên, cán bộ quản lý mà cả nhân viên trong cơ sở giáo dục, đồng thời bổ sung cơ chế xử lý đối với những hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể có yếu tố tâm lý hoặc bất thường, chưa đến mức tội phạm nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập.

“Nếu chỉ dừng ở xử phạt tiền và buộc xin lỗi thì chưa đủ răn đe, chưa tạo điều kiện để can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Quy định mới cho phép áp dụng biện pháp cách ly tạm thời, chuyển đến cơ sở chuyên biệt hoặc tư vấn tâm lý – hành vi, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, an toàn cho nhà trường, vừa nhân văn, hỗ trợ điều chỉnh hành vi người vi phạm.

Đây là hành lang pháp lý quan trọng giúp xử lý sớm các nguy cơ, duy trì kỷ cương, đồng thời thể hiện định hướng “giáo dục – phục hồi – hỗ trợ” thay vì chỉ thuần túy trừng phạt”, Bộ GD&ĐT cho biết.

Trước đó, tại Thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10, biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học là nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi.

Đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học, có 3 hình thức gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Như vậy, so với Thông tư 08 và các quy định trước đó, việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.

Trả lời phóng viên về việc bãi bỏ hoàn toàn các hình thức kỷ luật nghiêm khắc có thể gây khó khăn trong việc quản lý học sinh, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho rằng, việc thay đổi cách thức kỷ luật là nhìn nhận về giáo dục học sinh, kỷ luật làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục.

Cũng theo đại diện Bộ GD&ĐT, với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp, điều này mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục. Hành động trên có nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục của cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình.