Thủ tướng: Xây trường vùng biên là biểu tượng đại đoàn kết dân tộc

“Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần “Cả nước hướng về biên giới, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”, Thủ tướng phát biểu sáng nay (19/3) khi dự lễ khởi công điểm cầu Trường PTNT tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá cao sự chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và toàn thể các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh thời gian qua, Thủ tướng cho biết, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Trên cơ sở bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”.

Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khởi công sáng nay (Ảnh: Nhật Bắc).

Trong đó, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan liên quan tập trung hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực, xây dựng thiết kế mẫu phù hợp với đặc điểm văn hóa vùng miền, rà soát lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cơ chế chính sách liên quan.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương chúng ta đã tổ chức khởi công đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp vào ngày 9/11/2025. Lũy kế đến cuối năm 2025, đã khởi công xây dựng 108 trường", Thủ tướng cho hay.

Đặc biệt, đã có 1 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/1/2026, đó là Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên).

Theo nhìn nhận của Thủ tướng, trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nhân công, khoảng cách vận chuyển xa, nguồn nước, chi phí vật liệu xây dựng tăng...

Học sinh dân tộc tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời rà soát, đề xuất bố trí bổ sung kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ngoài việc rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ đang nghiên cứu, hướng tới mở rộng xây dựng mô hình trường học này đến các đặc khu, hải đảo.

Để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng công trình.

Mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8 tới đối với các trường khởi công năm 2025 và trước ngày 30/8/2027 đối với các dự án khởi công trong năm 2026.

Trong quá trình thực hiện, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo chuẩn bị quyết liệt để triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động các phong trào rộng khắp như phong trào “Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu” hay “Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới”... nhằm huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá rất cao sự chủ động, tích cực, chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng toàn thể các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

“Chúng ta tin tưởng và chắc chắn rằng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Để từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hoá khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng “phên dậu” của Tổ quốc thân yêu; góp phần đưa từng cộng đồng bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.