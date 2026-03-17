Chuẩn bị khởi công đồng loạt 148 trường học biên giới

Chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền được Bộ Chính trị thống nhất vào tháng 7/2025. Theo quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, giai đoạn 1 của dự án dự kiến khởi công 100 trường, nhưng thực tế các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau và đang tiến hành xây dựng 108 trường.

Việc khởi công số trường còn lại thuộc giai đoạn 2, thực hiện tại 17 tỉnh, thành phố.

Cũng theo quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, tuy dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ, nhiều địa phương vẫn chủ động kêu gọi sự đóng góp từ xã hội để xây dựng thêm các ngôi trường tương tự mà không cần sử dụng ngân sách nhà nước.

Về mặt chính sách, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư quy định Điều lệ trường phổ thông dân tộc nội trú. Bộ cũng đã tham mưu và đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về chế độ, chính sách liên quan. Theo đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường nội trú biên giới sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất trong khối các trường chuyên biệt.

Ngoài ra, để đảm bảo điều kiện công tác và gắn bó lâu dài, các trường nội trú mới đều có nhà công vụ dành cho giáo viên và gia đình.

Chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc, theo đánh giá của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị nhấn mạnh chủ trương này nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới.