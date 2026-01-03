Nữ sinh nhỏ tuổi nhất Đại hội Thi đua yêu nước mê sân khấu, giỏi lập trình

Bộ sưu tập thành tích ở tuổi 11 của nữ sinh Cao Bằng

Ở tuổi 11, Văn Hoàng Minh Khuê (SN 2014) không chỉ đại diện cho phong trào thiếu nhi tiêu biểu, mà còn mang theo câu chuyện về một thế hệ học sinh vùng cao, biên giới đang lớn lên trong môi trường học tập đa dạng, mở và nhiều cảm hứng.

Minh Khuê đang học lớp 6A1, Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng. Trước đó, trong suốt 5 năm tiểu học, em liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Không chỉ nổi bật ở kết quả học tập, Minh Khuê còn sớm tham gia các hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong từ lớp 3, từng bước đảm nhiệm vai trò Liên đội phó và trở thành gương mặt quen thuộc trong các phong trào của nhà trường.

Một trong những dấu ấn rõ nét của Minh Khuê là việc khởi xướng và tham gia các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc.

Minh Khuê đang học lớp 6A1, Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: NVCC).

Từ những buổi sinh hoạt đầu giờ trong lớp, Minh Khuê kêu gọi bạn bè quyên góp sách vở để xây dựng tủ sách lớp học, sau đó mở rộng thành tủ sách nhà trường. Khi số sách quyên góp ngày một nhiều, em cùng thầy cô và các bạn tiếp tục vận động để trao tặng sách cho những trường học còn khó khăn trong tỉnh.

Những hoạt động này giúp Minh Khuê gắn bó với sách như một niềm vui. Năm học 2023-2024, khi còn học lớp 4, Minh Khuê đã đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc - dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nuôi dưỡng thói quen đọc và chia sẻ tri thức của cô bé vùng cao.

Có mẹ là giáo viên dạy toán, đồng thời trực tiếp phụ trách và dẫn dắt đội tuyển robotics của Trường THPT chuyên Cao Bằng, Minh Khuê cũng sớm tiếp cận với lập trình, robotics và thiết kế website.

Em từng tham gia nhiều cuộc thi công nghệ dành cho học sinh, cùng chị gái và nhóm bạn thiết kế trang web quảng bá cho văn hoá và du lịch tỉnh Cao Bằng. Sản phẩm của các em như Tinh hoa Cao Bằng, Cao Bằng Ceritage… khiến người xem bất ngờ khi được thiết kế công phu với nội dung phong phú, kể câu chuyện về bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ Gen Z.

Văn Hoàng Minh Khuê tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 2025 (Ảnh: NVCC).

Đó là lý do mà Minh Khuê sở hữu bộ sưu tập các giải thưởng cao từ các cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng từ khi mới học lớp 2, trong đó có giải Nhì cuộc thi Thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số.

Gia đình là khởi nguồn của đam mê học tập, khám phá

Chia sẻ về cách nuôi dưỡng và đồng hành cùng con, chị Vương Dung - mẹ của Minh Khuê - cho biết gia đình không đặt nặng áp lực thành tích, mà chú trọng hình thành nếp học tập và ý thức tự giác từ sớm.

“Gia đình tôi không phải nhắc con học bài hằng ngày. Từ nhỏ, các con đã quen với việc ngồi học cùng mẹ mỗi buổi tối. Mẹ làm việc thì các con cũng cầm sách để đọc.

Sau này lớn hơn, các con chủ động, tự giác trong bài vở. Dù có hôm đi hoạt động về muộn, các con vẫn cố gắng hoàn thành bài tập, có khi đến 23, 24h mới đi ngủ. Việc học trở thành thói quen, chứ không phải sự ép buộc”, chị Dung nói.

Minh Khuê được thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhỏ dưới sự dẫn dắt của mẹ (Ảnh: NVCC).

Cách học tập của Minh Khuê ảnh hưởng nhiều từ người mẹ mang tư duy khai phóng. Cô bé được tiếp xúc nhiều phương tiện học tập và thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi thì đọc sách miệt mài, khi lại say mê giải một bài toán, khi mày mò lập trình cho robot, lúc khác lại là tập viết kịch bản, luyện giọng, tập dẫn chương trình, đứng trước gương nói chuyện như đang trên sân khấu.

Minh Khuê được tự do lựa chọn làm gì, để từ đó tự nhận ra mình phù hợp với điều gì.

Nhận xét về học trò nhỏ tuổi, cô Đinh Thị Phương - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hợp Giang - cho biết Minh Khuê để lại ấn tượng không chỉ bởi thành tích, mà bởi sự chín chắn so với lứa tuổi.

“Ấn tượng lớn nhất của tôi về Khuê là con rất ngoan, năng động và có khả năng dẫn chương trình rất tốt.

Thông thường, các sự kiện của trường sẽ giao cho học sinh lớp 8, lớp 9 đảm nhiệm, nhưng Khuê mới lớp 6 tôi vẫn tin cậy giao cho em. Khuê có thể tự viết kịch bản, ý thức trách nhiệm cao và thể hiện sự trưởng thành rõ rệt”, cô Phương chia sẻ.

Sau khi tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Minh Khuê tâm sự với gia đình nhiều hơn về ước mơ trở thành một MC (người dẫn chương trình) chuyên nghiệp, đồng thời tự nhận thức rõ điểm cần cải thiện là ngoại ngữ. “Được gặp gỡ những anh chị rất giỏi, con hiểu rằng để đi xa hơn, mình cần nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là tiếng Anh”, chị Dung kể lại lời con.

Theo chị Dung, gia đình tôn trọng sở thích và năng lực riêng của mỗi con. Mặc dù có năng khiếu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Minh Khuê bộc lộ rõ thiên hướng về nghệ thuật và hoạt động xã hội, xem MC Khánh Vy như một thần tượng để hướng đến.

Minh Khuê tại một cuộc thi dẫn chương trình (Ảnh: NVCC).

Chị Dung ủng hộ con phát triển thiên hướng riêng nhưng không vội chọn một con đường duy nhất. Giữa sách, công nghệ và sân khấu, cô bé đang đi những bước chậm rãi nhưng chắc chắn, với sự tự giác, niềm say mê học hỏi và môi trường gia đình làm điểm tựa.

Đại hội Thi đua yêu nước là khởi đầu của hành trình dài phía trước - nơi tài năng cần tiếp tục được nuôi dưỡng bằng thời gian, kỷ luật và sự kiên trì.