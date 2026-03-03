Thông tin mới vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị “bắt vợ”

Sáng 3/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lang Thanh Lương, Bí thư Đảng ủy xã Na Loi, cho biết sáng cùng ngày, hai nữ sinh lớp 8 liên quan vụ việc “bắt vợ” đã trở lại lớp.

“Theo báo cáo từ nhà trường, sáng nay hai em đã đến lớp học tập bình thường. Chính quyền xã đang chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô quan tâm, động viên, tạo tâm lý thoải mái để các em yên tâm học tập”, ông Lương thông tin.

Em L.H.A. đã có mặt tại lớp học, sáng 3/3 (Ảnh: L. Lương).

Cũng theo ông Lương, địa phương tiếp tục phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn, “bắt vợ” khi các em chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, hai nữ sinh lớp 8 của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi bị tổ chức “bắt vợ” theo phong tục địa phương, gây lo lắng trong dư luận. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với gia đình vận động các em quay trở lại trường.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền nhiều lần về tác hại của tảo hôn và hệ lụy đối với tương lai học sinh. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, phong tục tập quán vẫn ảnh hưởng nhất định đến đời sống cộng đồng.

Việc hai nữ sinh quay trở lại lớp được xem là tín hiệu tích cực, song công tác tuyên truyền, vận động vẫn cần được duy trì thường xuyên, bền bỉ. Chính quyền xã Na Loi khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp các ngành chức năng, kiên quyết xử lý và ngăn chặn những trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền học tập chính đáng của học sinh.