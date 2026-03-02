Vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị “bắt vợ”: Nhà trường báo cáo

Trưa 2/3, ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi (xã Na Loi, Nghệ An), đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, UBND xã và Công an xã Na Loi về vụ việc.

Theo nội dung báo cáo, vào khoảng 21h ngày 23/2, các học sinh nữ là L.H.A. (lớp 8B, trú bản Huồi Viêng) và L.H.D. (lớp 8A, trú bản Noong Hán) đã rời khỏi khu bán trú. Qua xác minh ban đầu, 2 em đi theo 2 nam thanh niên trú tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống. Gia đình phía các nam thanh niên sau đó đã làm phong tục địa phương xác nhận con dâu trong gia đình.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi - nơi xảy ra vụ việc hai học sinh lớp 8 bị "bắt" làm vợ (Ảnh: P.H).

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Na Loi; đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình 2 học sinh để nắm tình hình. Nhà trường cũng liên hệ chính quyền xã Mường Lống nhằm tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Theo báo cáo, đến sáng 2/3, gia đình 2 học sinh đã thông tin dự kiến sáng 3/3 sẽ đưa các em trở lại trường để tiếp tục học tập. Nhà trường đánh giá kết quả trên thể hiện sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, lực lượng công an trong công tác vận động, tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi nhìn nhận đây là bài học trong quản lý học sinh bán trú. Thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra nề nếp nội trú ngoài giờ, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, tổ chức tư vấn tâm lý và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số, tránh học sinh bỏ học giữa chừng.