Thông tin khoa học và công nghệ là nguồn dưỡng chất cho các nhà khoa học

Đó là vấn đề được nhấn mạnh tại Hội thảo “Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội” diễn ra ngày 29/8 thu hút gần 500 đại biểu tham dự.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: VNU).

Hội thảo do Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng Đại học Quốc gia TPHCM và Tạp chí Một Thế Giới phối hợp tổ chức.

Sự kiện này đánh dấu sự quan trọng trong việc nâng cao vai trò của thông tin khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận về nhiều vấn đề cấp thiết như thực trạng tiếp cận thông tin khoa học, công nghệ, xây dựng hạ tầng dữ liệu, xu hướng công nghệ trỗi dậy trong các lĩnh vực và nâng cao chất lượng thông tin tại các viện, trường.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá hội thảo có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang hướng đến các mục tiêu phát triển 2030, tầm nhìn 2045.

Theo ông, thông tin khoa học công nghệ chính là "huyết mạch" thúc đẩy phát triển kinh tế số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, khẳng định, thông tin khoa học và công nghệ không chỉ là tri thức, mà còn là nguồn lực, chất xúc tác quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước.

Hội thảo lần này được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành thông tin khoa học và công nghệ, đồng thời tạo nền tảng cho những đổi mới mang tính đột phá. Các công nghệ, giải pháp được thảo luận, đề xuất tại sự kiện sẽ là chìa khóa để tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ở góc độ đào tạo, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh, thông tin khoa học và công nghệ chính là nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng các nhà khoa học, giống như nhựa sống nuôi cây. Qua đó, các nhà khoa học có thể đưa ra các giải pháp và kiến nghị thiết thực, giúp nguồn thông tin này ngày càng sâu sắc, giàu tính ứng dụng hơn

Nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khoa học công nghệ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, PGS Vũ Hải Quân cho biết Đại học Quốc gia TPHCM chú trọng đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực chiến lược như AI, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: VNU).

PGS.TS Đỗ Văn Hùng, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã từng bước xây dựng hành lang pháp lý và hạ tầng thông tin cho khoa học công nghệ với các luật quan trọng như Luật Dữ liệu (2024), Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Tuy nhiên, hệ sinh thái vẫn phân tán, thiếu liên thông, chưa hình thành văn hóa chia sẻ dữ liệu rõ ràng. Theo ông, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy nền tảng dữ liệu mở, ứng dụng AI trong phân tích và chia sẻ thông tin, phát triển nhân lực chuyên trách, và nâng cao nhận thức cộng đồng nghiên cứu với mục tiêu biến dữ liệu khoa học công nghệ thành "nguồn năng lượng tri thức" phục vụ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Cùng góc nhìn, GS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Đại học Kinh tế TPHCM cho rằng, thông tin khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đến nay Việt Nam đã đầu tư phát triển hệ thống dữ liệu khoa học công nghệ nhưng mức độ ứng dụng và khai thác còn hạn chế so với quốc tế.

Ông Vinh đề xuất cần đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng dữ liệu, ứng dụng AI trong khai thác thông tin, kết nối hiệu quả giữa nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và mở rộng liên kết với các cơ sở dữ liệu quốc tế.

Các phiên thảo luận về vai trò của thông tin khoa học công nghệ trong đời sống tại hội thảo (Ảnh: M.Q).

Các phiên thảo luận trong khuôn khổ hội thảo cũng đặt ra nhiều vấn đề phát triển khoa học công nghệ trong giáo dục, y tế, an toàn thông tin trên mạng xã hội… Trong đó, nhiều người quan tâm đến việc đồng bộ về khoa học công nghệ bằng việc phát triển nguồn dữ liệu và cơ chế chung để kết nối doanh nghiệp và các viện, trường để cùng hướng tới lợi ích chung.